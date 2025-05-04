Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха
4 мая 202504:01
Российские туристы из Казани застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха, сообщает URA.RU со ссылкой на туроператора Fun Sun.
Это произошло из-за проблем с рейсом. Отдыхающие не могли вылететь их Египта более 20 часов, ожидая самолета авиакомпании AlMasria.
Ранее вынужденно севший в Познани самолет с россиянами вылетел из Калининграда в Шарм-эш-Шейх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru