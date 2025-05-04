Российские туристы застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Российские туристы из Казани застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха, сообщает URA.RU со ссылкой на туроператора Fun Sun.

СМИ: Сотни россиян застряли в аэропорту Хургады на 10 часов

Это произошло из-за проблем с рейсом. Отдыхающие не могли вылететь их Египта более 20 часов, ожидая самолета авиакомпании AlMasria.

Ранее вынужденно севший в Познани самолет с россиянами вылетел из Калининграда в Шарм-эш-Шейх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:ЕгипетТуризмТуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры