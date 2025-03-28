«Еле дышал!»: Что известно о причинах затопления батискафа «Синдбад» в Египте

В Египте 27 марта затонул прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, а также граждане Египта и Индии. На данный момент сообщается о шести погибших (среди них двое детей), еще 18 граждан получили травмы различной тяжести, семь из них доставлены в больницу в критическом состоянии. Врачи находятся в постоянном контакте с российским консульством. В России возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в Красном море.

«НЕОЖИДАННО ПОЛИЛАСЬ ВОДА»

Батискаф должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф, трагичная «авария» произошла в самом начале погружения.

Крушение произошло в километре от берега в курортном городе Хургада около 11 утра по московскому времени. СМИ публикуют страшные кадры трагедии, очевидцы рассказывают, как им удалось выбраться.

После удара о риф на борту батискафа началась паника — вода хлынула в салон, судно стало тонуть, а люди пытались спастись. Первыми на помощь тонущим приплыли туристические катера, которые были не очень далеко и заметили произошедшее.

Сообщается, что члены экипажа открыли оба выхода, но из-за паники и давки не все смогли спастись. Еще некоторое время перевернувшийся батискаф был на плаву, затем пошел на дно и затонул на глубине 20 метров.

Находившаяся в батискафе «Синдбад» россиянка Екатерина раскрыла подробности о его крушения.