«Еле дышал!»: Что известно о причинах затопления батискафа «Синдбад» в Египте
В Египте затонул прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, сообщается о шести погибших. При этом туристы давно жаловались на судно и организацию прогулок, а СМИ сообщают об ошибке пилота.
В Египте 27 марта затонул прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, а также граждане Египта и Индии. На данный момент сообщается о шести погибших (среди них двое детей), еще 18 граждан получили травмы различной тяжести, семь из них доставлены в больницу в критическом состоянии. Врачи находятся в постоянном контакте с российским консульством. В России возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в Красном море.
«НЕОЖИДАННО ПОЛИЛАСЬ ВОДА»
Батискаф должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф, трагичная «авария» произошла в самом начале погружения.
Крушение произошло в километре от берега в курортном городе Хургада около 11 утра по московскому времени. СМИ публикуют страшные кадры трагедии, очевидцы рассказывают, как им удалось выбраться.
После удара о риф на борту батискафа началась паника — вода хлынула в салон, судно стало тонуть, а люди пытались спастись. Первыми на помощь тонущим приплыли туристические катера, которые были не очень далеко и заметили произошедшее.
Сообщается, что члены экипажа открыли оба выхода, но из-за паники и давки не все смогли спастись. Еще некоторое время перевернувшийся батискаф был на плаву, затем пошел на дно и затонул на глубине 20 метров.
Находившаяся в батискафе «Синдбад» россиянка Екатерина раскрыла подробности о его крушения.
«Когда начали спускаться внутрь, чтобы занять места, неожиданно полилась вода. Были открыты два люка, полилась вода, будто субмарина сорвалась, на чем она там держалась», - рассказала она.
Сообщалось, что при крушении погибла семейная пара врачей Валиуллиных из Татарстана. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщает РИА Новости.
По уточненной информации, Кристина Валлиулина и ее дочери находятся в больнице. Их жизни вне опасности. Местные власти в спешке перепутали имена и включили в списки погибших обоих супругов Валлиулиных.
ПРИЧИНЫ ТРАГЕДИИ
По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением. Из-за этого судно перевернулось, после чего произошла разгерметизация салона, передает Telegram-канал Mash.
Из рассказов очевидцев следует, что команда раньше времени начала погружение, а люки при этом были открыты.
Так, туристы из Москвы, бабушка и дедушка привели внуков 7 и 8 лет на экскурсию, купив билеты за семь тысяч рублей, пишет SHOT. Они рассказали, что перед посадкой дети захотели в уборную, из-за этого семья задержалась. На палубе оставалось еще минимум пять человек, когда батискаф уже почему-то начал погружаться под воду.
«Повезло, что последние спускались. Лодка начала опускаться, когда люди еще не все зашли, в итоге она ушла под воду за доли секунды», - рассказали очевидцы.
Другие туристы подтвердили, что «Синдбад» начал погружение с открытыми люками, а люди даже не успели спуститься в смотровой отсек.
По данным СМИ, перед отправкой один из сотрудников заявил, что они не умеют плавать. Туристы восприняли это как шутку.
После ЧП очевидцы провели в отделении полиции минимум три часа. На данный момент ведется расследование. Также есть версия, что причиной аварии стали технические неполадки судна. На это указывает «слишком быстрое затопление» батискафа с момента начала прогулки.
«ВПАРИВАЛИ» ПРОГУЛКУ
Москвичка Алена рассказала, что восемь лет назад каталась на этом батискафе с семьей. По ее воспоминаниям, морскую прогулку туристам очень активно «впаривали», хотя уже в то время батискаф «еле дышал», передает РИА Новости.
«Ну и плюс никакого инструктажа не было, не было жилетов, просто завели, посадили, отдыхайте, в окошко, в иллюминатор смотрите. Просто усаживали на эти сиденья – такие маленькие лавочки в проходах», - рассказала туристка, которая посещала Египет в 2017 году.
По ее словам, цена не соответствовала качеству, потому что батискаф уже «еле дышал, боялись даже прикоснуться, чтобы не сломать».
Туристы жаловались уже тогда, но все заканчивалось благополучно, поэтому этим вопросом никто не занимался. При этом такие экскурсии очень популярны среди семей с детьми, подчеркнула девушка.
Батискаф принадлежит компании Sindbad Submarines и считается одним из самых передовых судов этого класса.
«Синдбад» был построен в Финляндии. Судно могло погружаться на глубину 25 м (при этом безопасным могло быть погружение и до 75 м). Стоимость одного такого батискафа составляет не менее 3 млн евро.
Российские туристы, находившиеся на борту батискафа, приехали в Египет по путевкам от туроператора «Библио Глобус». Батискаф осуществлял регулярные подводные туры с осмотром кораллового рифа.
Все расходы, связанные с эвакуацией тел погибших и лечению пострадавших российских туристов с потерпевшего крушение батискафа в Египте, возьмёт на себя страховая компания. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Речь идет о Страховом Доме ВСК, где были застрахованы все туристы туроператора.
В ноябре 2024 года в Хургаде затонула яхта Sea Story, где погибло 11 пассажиров. Граждан России на борту яхты не было. В спасательной операции тогда были задействованы вертолет и военный корабль.
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