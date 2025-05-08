СМИ: Turkish Airlines отменила рейсы с курортов в Россию

Авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все самолеты с курортов Турции в российские города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в туристической индустрии.

«Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву», - отметил собеседник агентства.

По его словам, туроператоры пытаются решить проблему. Предположительно, отмена связана с задержками и отменами рейсов в ряде аэропортов в РФ.

Ранее СМИ сообщили, что самолет, следовавший по маршруту Стамбул — Санкт-Петербург, развернулся над Румынией и вернулся в Турцию из-за якобы закрытия воздушного пространства Пулково.

