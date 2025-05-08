Сдают нервы: Пассажиры в московских аэропортах ждут вылета более 33 часов
В Москве продолжаются массовые задержки рейсов в аэропортах, сообщает Telegram-канал Mash.
Некоторые пассажиры ждут вылета более 33 часов. По последним данным, в «Шереметьево» отменили 10 рейсов: в Астрахань, Белград, Казань, Самару, Оренбург, Уфу, Челябинск, Мурманск, Пермь, Минск. Во «Внуково» задержаны 12 рейсов: в Челябинск, Бухару, Дубай, Хургаду, Бодрым и другие. Ещё 12 рейсов в Турцию отменены.
В «Домодедово» часть людей не может вылететь более 33 часов. Дети спят в аэропортах, а родители жалуются на отсутствие информации. У многих сдают нервы — люди плачут, ругаются с представителями авиакомпаний.
В настоящее время опасность атаки беспилотников сохраняется только в Рязанской области.
Если пассажиров держали в самолете несколько часов при некомфортной температуре, без еды и воды, можно смело подавать в суд и требовать от авиакомпании компенсаций, заявил НСН председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru