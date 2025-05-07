Застрявшим из-за задержки рейса в Таиланде россиянам отказались продлевать номер

По свидетельству одной из туристок, рейс был перенесен с 16:30 7 мая на 01:00 8 мая. «Туроператор сослался на авиаперевозчика, а авиаперевозчик на горячей линии отправил обратно к туроператору», — заявила она. В свою очередь турагент отметил, что номер будет предоставлен после суток ожидания.

По данным телеканала, переносятся рейсы и из Москвы на Пхукет. В частности, один из пассажиров заявил, что уже на несколько часов задержан вылет из столичного аэропорта Домодедово, однако путешественникам предоставили воду и питание.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что самолеты из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Таиланд будут облетать Пакистан, что увеличит полет на 20-25 минут в одну сторону. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

