В полиции Дубая рассказали о расследовании падения воздушного шара с россиянами
До этого в СМИ писали о якобы гибели нескольких туристов в результате падения аэростата, однако в компании-организаторе экскурсии опровергли эту информацию.
В конце марта в Дубае рухнул воздушный шар с туристами, среди которых в том числе было несколько россиян. Подробности инцидента появляются только сейчас. Полиция Дубая сообщила о проведении расследования обстоятельств ЧП. Известно, что туристы получили травмы и были доставлены в больницы. Очевидцы сообщали и о нескольких погибших, однако в компании-организаторе опровергли эту информацию. Между тем, это не единственный случай опасной экскурсии с участием россиян, произошедший в марте.
«ГИБЕЛЬ» И РАССЛЕДОВАНИЕ
Полиция Дубая проводит расследование инцидента с совершившим жесткую посадку воздушным шаром, в котором в том числе находились российские туристы. В правоохранительных органах объяснили, что в результате ЧП никто не погиб.
По данным дубайской полиции, травмы всех пострадавших, полученные в результате инцидента, классифицировали как легкие или средней степени тяжести. Правоохранители подчеркнули, что пострадавшим была оказана немедленная медпомощь. Вовлеченные лица были из разных стран, добавили в полиции.
«Полиция Дубая разъясняет, что в результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае 23 марта 2025 года, никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте в СМИ являются ложными и вводящими в заблуждение», - приводит заявление полиции РИА Новости.
По предварительным данным, ЧП с воздушным шаром случилось из-за ухудшения погодных условий во время посадки.
«В настоящее время проводится всестороннее официальное расследование. Полиция Дубая призывает общественность и СМИ избегать распространения непроверенной информации и полагаться на официальные источники для получения точных обновлений, чтобы избежать ненужного беспокойства и путаницы», - добавили в правоохранительных органах Дубая.
До этого ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что в результате падения воздушного шара с туристами в дубайской пустыне якобы погибли два человека. Однако позже в компании «Rayna Tours», которая организовывала полет на том воздушном шаре, опровергли эту информацию.
«Утверждение о том, что в этом инциденте погибли два человека, совершенно неточно и необоснованно», - приводит слова представителей фирмы РИА Новости.
В организации подтвердили, что ЧП действительно произошло 23 марта, однако шар, по сообщениям «Rayna Tours», не упал, а совершил жесткую посадку из-за резкого изменения ветровых условий. В компании добавили, что находившиеся в корзине туристы получили незначительные травмы. Согласно данным фирмы, пострадавших уже выписали из больницы.
ПАДЕНИЕ И УГРОЗЫ
23 марта в пустыне в Дубае рухнул воздушный шар с туристами. По данным Telegram-канала «Shot», полет на аэростате организовала компания «Rayna Tours». Известно, что группа из 12 человек рано утром отправилась встречать рассвет на воздушном шаре над дубайской пустыней.
В начале апреля на сайте фирмы стоимость полета со скидкой без завтрака была указана в размере 750 дирхам (17 тысяч 235 рублей). С завтраком — 850 дирхам. То есть стоимость такой экскурсии на двоих составляет не менее 34 тысяч рублей. Рейтинг путешествия на сайте компании — пять звезд.
Согласно информации источника, представители компании пообещали туристам, что они не взлетят выше 1,2 км. Однако воздушный шар долго не мог оторваться от земли, а, когда взлетел, корзина начала сильно дергаться. Примерно через 40 минут воздушный шар сильно наклонился в сторону и упал. Корзина с пассажирами ударилась о землю и перевернулась.
Очевидцы сообщали, что у части пассажиров оторвались ремни безопасности, поэтому несколько человек выпали из корзины. Те, кто находился внутри, во время приземления тоже получили травмы. К тому же туристов накрыло куполом.
Одна из пострадавших россиянок рассказала «Readovka», что у нее диагностировали сотрясение средней степени тяжести. По ее словам, до начала полета организаторы экскурсии не провели инструктаж и не рассказали туристам о правилах безопасности.
«Двое погибших, половина людей с серьезными увечьями. Нас жизнь уберегла — сотрясение, ушибы, проблемы с шеей, копчиком, но это мелочи», - поделилась другая пострадавшая туристка с изданием «Kp.ru».
Девушка рассказала, что опубликовала информацию о падении воздушного шара в соцсетях. Однако после этого, по ее словам, с ней связались представители «Rayna Tours» и начали угрожать, заявив, что подобную информацию якобы нельзя публиковать по законам ОАЭ. Девушке пришлось удалить пост. Однако затем в соцсетях компании произошедшее назвали запланированной «жесткой посадкой», передает «Газета.Ru».
После случая в Дубае произошел еще один инцидент с экскурсией для туристов, но уже в Египте. Там 27 марта затонул прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, граждане Египта, Индии и других стран. В результате ЧП погибли несколько человек, около 20 получили травмы различной степени тяжести, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На фоне этого гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН объяснил, что в Египте нет проблем с инфраструктурой, но все делается «спустя рукава». В связи с этим он посоветовал туристам для посещения экстремальных экскурсий оформлять расширенную страховку, так как только это, по его словам, может гарантировать надежную инспекцию.
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