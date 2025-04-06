В полиции Дубая рассказали о расследовании падения воздушного шара с россиянами

«ГИБЕЛЬ» И РАССЛЕДОВАНИЕ

Полиция Дубая проводит расследование инцидента с совершившим жесткую посадку воздушным шаром, в котором в том числе находились российские туристы. В правоохранительных органах объяснили, что в результате ЧП никто не погиб.

По данным дубайской полиции, травмы всех пострадавших, полученные в результате инцидента, классифицировали как легкие или средней степени тяжести. Правоохранители подчеркнули, что пострадавшим была оказана немедленная медпомощь. Вовлеченные лица были из разных стран, добавили в полиции.