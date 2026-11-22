«Мы только что узнали об этом, и это нехорошо, мне это не нравится», – заявил американский президент.

По данным телеканала, хакеры второй раз за последние месяцы взломали Национальный центр информации о преступлениях ФБР. Ведется расследование. Пока неясно, какие данные бюро были скомпрометированы.

Взломанная база помогает отслеживать передвижения беглых преступников, хранит данные о проверке судимостей граждан США при покупке оружия и др.

Ведомство не стало комментировать ситуацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

