Трамп не знает, кто причастен к атаке на ФБР
Глава США Дональд Трамп в эфире Fox News сообщил, что только что узнал о хакерской атаке на Федеральное бюро расследований.
«Мы только что узнали об этом, и это нехорошо, мне это не нравится», – заявил американский президент.
По данным телеканала, хакеры второй раз за последние месяцы взломали Национальный центр информации о преступлениях ФБР. Ведется расследование. Пока неясно, какие данные бюро были скомпрометированы.
Взломанная база помогает отслеживать передвижения беглых преступников, хранит данные о проверке судимостей граждан США при покупке оружия и др.
Ведомство не стало комментировать ситуацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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