Юрист заявила, что компенсация авиапассажирам из-за угрозы атаки БПЛА не предусмотрена

Авиакомпании, рейсы которых задерживали или отменяли на фоне угрозы атаки беспилотников, не должны выплачивать компенсации пассажирам. Об этом заявила основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева в беседе с ОТР.

Эксперт пояснила, что компенсировать или возвращать деньги за билет перевозчик должен, если задержка произошла по его вине или из-за аэропорта.

«А здесь вины их нет. В суд можно обратиться, но выигрышность дела минимальна», – указала Зайцева.

По ее словам, если при ожидании в самолете произойдут какие-либо нарушения со стороны авиакомпании, то есть возможность получить компенсацию за моральный вред. Эксперт подчеркнула, что каждую конкретную ситуацию необходимо рассматривать отдельно, «везде закон может чуть-чуть быть, например, нарушен».

Пассажиры также не всегда могут вернуть билет. Компании сами решают, принимать ли обратно уже купленные проездные документы. Ряд перевозчиков предоставляют возможность пассажирам отказаться от полета и вернуть деньги в случае форс-мажора.

Ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил НСН, что россияне могут подавать в суд и требовать компенсаций от авиакомпаний, если пассажиров держали в самолете несколько часов при некомфортной температуре, без еды и воды.

