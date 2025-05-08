Юрист заявила, что компенсация авиапассажирам из-за угрозы атаки БПЛА не предусмотрена
Авиакомпании, рейсы которых задерживали или отменяли на фоне угрозы атаки беспилотников, не должны выплачивать компенсации пассажирам. Об этом заявила основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева в беседе с ОТР.
Эксперт пояснила, что компенсировать или возвращать деньги за билет перевозчик должен, если задержка произошла по его вине или из-за аэропорта.
«А здесь вины их нет. В суд можно обратиться, но выигрышность дела минимальна», – указала Зайцева.
По ее словам, если при ожидании в самолете произойдут какие-либо нарушения со стороны авиакомпании, то есть возможность получить компенсацию за моральный вред. Эксперт подчеркнула, что каждую конкретную ситуацию необходимо рассматривать отдельно, «везде закон может чуть-чуть быть, например, нарушен».
Пассажиры также не всегда могут вернуть билет. Компании сами решают, принимать ли обратно уже купленные проездные документы. Ряд перевозчиков предоставляют возможность пассажирам отказаться от полета и вернуть деньги в случае форс-мажора.
Ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил НСН, что россияне могут подавать в суд и требовать компенсаций от авиакомпаний, если пассажиров держали в самолете несколько часов при некомфортной температуре, без еды и воды.
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