Финская сторона требует от «Газпром экспорта» 17,8 млрд долларов в связи с прекращением поставок газа энергетической компании Uniper из Германии и другим европейским потребителям в 2022 году. В «Газпроме» ранее указали на неправомерность требований Берлина, так как компания не нарушала условия контрактов.

С Москвы Финляндия намерена взыскать около 10 млрд долларов по двум делам: о нефтяной компании ЮКОС и об украинском «Нафтогазе».

Ранее в Финляндии заявили, что «Газпром» сжигает не дошедший до Европы газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

