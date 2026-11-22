СМИ: Финляндия пытается взыскать с РФ и «Газпрома» более 25 млрд евро
Финляндия намерена взыскать с России и компании «Газпром» более 27,2 млрд долларов на основании решений международных арбитражей о возмещении ущерба, сообщает Yle.
Финская сторона требует от «Газпром экспорта» 17,8 млрд долларов в связи с прекращением поставок газа энергетической компании Uniper из Германии и другим европейским потребителям в 2022 году. В «Газпроме» ранее указали на неправомерность требований Берлина, так как компания не нарушала условия контрактов.
С Москвы Финляндия намерена взыскать около 10 млрд долларов по двум делам: о нефтяной компании ЮКОС и об украинском «Нафтогазе».
Ранее в Финляндии заявили, что «Газпром» сжигает не дошедший до Европы газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп опубликовал фото с Путины, назвав президента РФ другом
- Роспотребнадзор запросил данные о вспышке неизвестного вируса в Казахстане
- СМИ: Финляндия пытается взыскать с РФ и «Газпрома» более 25 млрд евро
- СК: Похищенного 10-летнего мальчика спасли в Свердловской области
- «Ахмат» на выезде обыграл ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ
- Рар: Берлинале, Бисмарк и Россия
- Губернатор Калининградской области объяснил причину срабатывания сигнала о БПЛА
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 47 БПЛА ВСУ
- Трамп: США работают над более масштабным перемирием между Россией и Украиной
- «Рубин» обыграл «Зенит» и прервал беспроигрышную серию петербуржцев