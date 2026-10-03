«Символ телевизионного мошенничества»: Умер целитель Кашпировский
Вокруг деятельности одной из самых обсуждаемых фигур постсоветского телевидения было много скандалов и судебных разбирательств.
СМЕРТЬ КАШПИРОВСКОГО
3 октября ушел из жизни советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский. Об этом в Сети сообщил российский телеведущий Андрей Малахов. Позже смерть экстрасенса подтвердила его семья.
«Да, это правда. Сегодня его не стало», - заявила 54-летняя жена телецелителя Гулизар Чалбашова изданию KP.RU.
При этом она не стала говорить о том, болел ли Кашпировский в последнее время, передает RT.
Директор целителя Сергей Рудых в беседе с РИА Новости тоже подтвердил смерть Кашпировского. По данным канала Baza в «Максе», предварительной причиной смерти знаменитого психотерапевта стала остановка сердца.
Директор целителя рассказал, что три дня назад Кашпировского госпитализировали в больницу из-за низкого давления, а в субботу его родным сообщили, что он умер. Сейчас они занимаются подготовкой похорон. Ранее он неоднократно проходил обследование, но при этом жалоб у него не было, добавил Рудых.
До этого в СМИ часто появлялась информация о госпитализации Кашпировского. Ему было 87 лет.
«Соседи телецелителя рассказали, что в последние три месяца он почти не выходил из дома, сильно похудел. Во вторник, 29 сентября, Кашпировского госпитализировали. Он (умер – прим. НСН) утром сегодня в реанимации Боткинской больницы», - писал Telegram-канал Shot.
Однако в беседе с «МК» Рудых опроверг появившиеся сообщения о том, что ранее Кашпировскому якобы делали операцию на сердце, и что у целителя диагностировали рак.
«Мы не знаем, что произошло. У нас нет точного диагноза и причины смерти! В 6:45 позвонила медсестра и сказала. Теперь нужно получить консультацию врача, что произошло. Пока еще ничего не знаем. В четверг (1 октября – прим. НСН) мы виделись. Я приезжал к нему. Не делали ему никакой операции на сердце! Откуда это берут, не знаю», - заявил Рудых.
Он предположил, что похороны Кашпировского будут публичными, но где именно они произойдут пока неизвестно.
«Супругу еще надо откачивать, от нее будет зависеть, где и что будет происходить. Ей самой плохо. Сейчас занимаемся всеми вопросами, пока никакого решения по поводу похорон и прощания нет. Чуть позже…», - сказал директор целителя.
«Главный маг СССР» в конце жизни стал многодетным отцом. 6 августа 2025-го у него и Гулизар родилась дочь Эллина. По некоторым данным, у целителя из родственников осталась только супруга. Кашпировский воспитал двоих детей от первой жены Валентины. Всего он был женат трижды.
Его сын Сергей сейчас живет в США, и, по словам директора знаменитости, не интересовался здоровьем и делами отца, пишет Тhevoicemag. Известно, что дочь Кашпировского Елена работала врачом в Штатах и Канаде. В 2018 году она умерла в возрасте 49 лет.
МЕТОДЫ КАШПИРОВСКОГО
Анатолий Кашпировский стал одним из самых обсуждаемых персонажей позднесоветского телевидения и даже символом того времени. Своими сеансами он собирал целые стадионы, выступая в частности на киевской арене «Динамо». В какой-то степени фамилия Кашпироский стала нарицательной, потому что так стали называть лжецелителей, пытающихся нажиться на людских недугах.
После 90-х в России увеличилось число людей, называющих себя экстрасенсами и магами. При этом сам Кашпироский считал других популярных в СССР телевизионных целителей, в частности, Аллана Чумака, шарлатанами и подчеркивал, что, в отличие от них, он является дипломированным врачом-психотерапевтом.
В конце 1980-х годов он прославился телеэфирами, во время которых вводил в гипноз толпы людей. Однако его методы неоднократно подвергали сомнению. В то время он руководил республиканским и международным центрами психотерапии в Киеве.
В 1989 году на Центральном телевидении СССР вышли шесть выпусков передачи «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», в ходе которых доктор якобы удаленно лечил телезрителей, что и принесло ему всесоюзную популярность. Однако в профессиональной среде методы Кашпировского жестко критиковали.
«Кашпировский всегда отрицал, что он применяет гипноз или психотерапию. Он говорил, что придумал уникальную установку по самовыздоровлению на клеточном уровне. Поэтому его групповые сеансы не являются популяризацией психотерапии. Он развивал свой личный бренд», - сказал в интервью NEWS.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.
В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что смерть Кашпировского искоренит эпоху экстрасенсов. Политик добавил, что гипнотизер не оказывал людям реальной помощи.
«Кашпировский действительно стал символом телевизионного мошенничества. У меня к экстрасенсам отношение абсолютно однозначное. Я считаю, что Кашпировский был символом того зла, когда государство вместо реальной помощи людям подсовывало экстрасенсов. Эта эпоха безвозвратно уже ушла. Я надеюсь, что мы полностью ликвидируем всех этих целителей без дипломных, всех этих экстрасенсов, потому что это, конечно же, мошенничество и обман», - приводит слова Милонова издание NEWS.ru.
Однако политический деятель Сергей Калашников считает, что в деятельности Кашпировского никогда не было места мистике и обману. В 1993-1995 годы они работали вместе во фракции ЛДПР.
«Он действительно был классный врач-психотерапевт. Ну а шоу — это просто возможность зарабатывать деньги, когда денег не хватало. Он, вообще-то, был достаточно интересный человек. И абсолютно научный», - сказал Калашников в интервью Zvezdanews.
По его словам, Кашпировский был приятным в общении человеком и никогда не эксплуатировал глупость людей, а образ «экстрасенса» вокруг него — это «неадекватная легенда». Свои способности Анатолий Михайлович всегда объяснял тем, что являлся врачом-психотерапевтом первой категории, уточнил Калашников.
В 1993-м телецелителя избрали депутатом Госдумы I созыва. В 1995-м он даже принял участие в переговорах между федеральными силами и террористами во время теракта в Буденновске.
В 2020 году он стал предлагать онлайн-«сеансы оздоровления» на своем YouTube-канале. Позже стал продавать товары собственного бренда.
СКАНДАЛЫ И СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ ВОКРУГ КАШПИРОВСКОГО
В 2006 году в Петропавловске-Камчатском разразился скандал вокруг Анатолия Кашпировского, когда представители камчатской епархии заявили, что помощник целителя избил двух православных журналистов, которые участвовали в пикете против сеансов знаменитости.
При этом сам Кашпировский тогда утверждал, что перед его выступлением «фанатик пытался взорвать бомбу». В облУВД заявили, что по сводкам никаких нарушений правопорядка возле Дома офицеров флота не было, пишет «Камчатка.Aif.ru».
В тот же год Кашпировского привлекли к административной ответственности по ст. 6.2 КоАП РФ («Незаконное занятие народной медициной») в Челябинске. По заключению специалистов Челябинской государственной медакадемии, целитель использовал методы гипноза, которые оказывали негативное воздействие на психическое и физическое здоровье человека.
Позже, в 2011 году, Савеловский суд Москвы удовлетворил иск Кашпировского к ВГТРК и главному психиатру Минобороны РФ Владиславу Шамрею о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд постановил взыскать с ответчиков по 100 тысяч рублей, пишет ТАСС.
При этом летом 2015 года во время гастролей целителя в Перми депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев призвал прокуратуру проверить профессиональные навыки психотерапевта. Запрос был переадресован в Росздравнадзор, который, в свою очередь, составил протокол об административном правонарушении по п. 3 ст. 6 КоАП РФ и передал материалы в суд. Однако в марте 2016 года спустя более чем полгода судебных тяжб в Перми Кашпировский был признан невиновным.
Осенью 2019 года Мосгорсуд частично удовлетворил иск Кашпировского о защите деловой репутации к телеканалу ТВЦ и журналисту Александру Невзорову (включен в РФ в реестр иноагентов, является участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в России, внесен в перечень террористов и экстремистов), который утверждал в своем фильме, что в отношении психотерапевта якобы возбуждалось уголовное дело об изнасиловании. Тогда суд обязал ответчиков выплатить истцу 20 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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