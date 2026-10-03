«Символ телевизионного мошенничества»: Умер целитель Кашпировский

При этом она не стала говорить о том, болел ли Кашпировский в последнее время, передает RT.

Директор целителя Сергей Рудых в беседе с РИА Новости тоже подтвердил смерть Кашпировского. По данным канала Baza в «Максе», предварительной причиной смерти знаменитого психотерапевта стала остановка сердца.

Директор целителя рассказал, что три дня назад Кашпировского госпитализировали в больницу из-за низкого давления, а в субботу его родным сообщили, что он умер. Сейчас они занимаются подготовкой похорон. Ранее он неоднократно проходил обследование, но при этом жалоб у него не было, добавил Рудых.