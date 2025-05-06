Эзотерики, маги и тарологи должны иметь возможность работать с людьми только после получения лицензии и прохождения детектора лжи, заявил президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН.

«Есть необходимость выйти со встречной инициативой в сфере эзотерических услуг. Есть идея, которая прошла юридическую экспертизу. Я считаю, что нужно подвести эту сферу под обязательное лицензирование. Подобную историю сейчас проводит Роскомнадзор по блогерам, у которых более десяти тысяч подписчиков. Человек понимает, какие страницы верифицированы. Еще одна простая процедура: детектор лжи, полиграф. Человек делится с целителем личной информацией, которой этот «специалист» может воспользоваться. Специалист начинает использовать эту информацию в корыстных целях. Этот вопрос и надо задавать на полиграфе. Не так важно, как этот специалист называется – таролог или еще как-то», - отметил он.

За рекламу эзотерических услуг россиянам будет грозить штраф до миллиона рублей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

