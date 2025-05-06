В России призвали ввести обязательное лицензирование для эзотериков
Победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин заявил НСН, что можно верифицировать страницы эзотериков по примеру блогеров.
Эзотерики, маги и тарологи должны иметь возможность работать с людьми только после получения лицензии и прохождения детектора лжи, заявил президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН.
«Есть необходимость выйти со встречной инициативой в сфере эзотерических услуг. Есть идея, которая прошла юридическую экспертизу. Я считаю, что нужно подвести эту сферу под обязательное лицензирование. Подобную историю сейчас проводит Роскомнадзор по блогерам, у которых более десяти тысяч подписчиков. Человек понимает, какие страницы верифицированы. Еще одна простая процедура: детектор лжи, полиграф. Человек делится с целителем личной информацией, которой этот «специалист» может воспользоваться. Специалист начинает использовать эту информацию в корыстных целях. Этот вопрос и надо задавать на полиграфе. Не так важно, как этот специалист называется – таролог или еще как-то», - отметил он.
За рекламу эзотерических услуг россиянам будет грозить штраф до миллиона рублей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Защита осужденного генерала Попова обжаловала приговор
- Россиянам напомнили, когда поход в лес может закончиться тюрьмой
- Власти Москвы начали отключать отопление, несмотря на ночные холода
- Колбаски на мангале признали опасными для здоровья
- Армия России освободила Лысовку в ДНР
- Лавров: Почти вся Европа ведет войну против России
- Военкор Коц заявил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ
- Стене Виктора Цоя на Арбате вернули привычный вид
- Власти Волгограда не будут спешить с возвращением названия Сталинград
- В освобожденных районах ДНР более 9 тысяч человек подали документы на паспорт РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru