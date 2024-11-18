«Это секта!»: В России призвали запретить деятельность Кашпировского

Популярность возобновившего свою деятельность экстрасенса Анатолия Кашпировского объясняется «больным культом личности», заявил председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности ГД РФ Александр Солонкин в пресс-центре НСН.

«Там уже больная история, культ личности. Людям нужна вера во что-то неземное. Недавно у Кашпировского было выступление, которое хотели сорвать общественники, но присутствующие там дамы не позволяли это сделать. Здесь уже вопрос не в деньгах, людям нужно во что-то верить», - отметил он.

Со своей стороны, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин добавил, что подобные течения нужно запрещать на государственном уровне.

«Вопрос проведения таких собраний – это вопрос к территориальным органам власти. Много обсуждений на счет того, что это надо запрещать. Это бред какой-то! Общество в целом понимает, что это очень странное явление, не позволяйте проводить подобное. Это надо запрещать, это сектантство, это секта, никакого иного названия у этого быть не может», - заключил он.

Зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН допустил, что популярность возобновившего свою деятельность экстрасенса Анатолия Кашпировского может объясняться некачественной и дорогой медициной в России.

