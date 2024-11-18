«Это секта!»: В России призвали запретить деятельность Кашпировского
Александр Солонкин заявил НСН, что популярность экстрасенса объясняется «больным культом личности».
Популярность возобновившего свою деятельность экстрасенса Анатолия Кашпировского объясняется «больным культом личности», заявил председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности ГД РФ Александр Солонкин в пресс-центре НСН.
«Там уже больная история, культ личности. Людям нужна вера во что-то неземное. Недавно у Кашпировского было выступление, которое хотели сорвать общественники, но присутствующие там дамы не позволяли это сделать. Здесь уже вопрос не в деньгах, людям нужно во что-то верить», - отметил он.
Со своей стороны, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин добавил, что подобные течения нужно запрещать на государственном уровне.
«Вопрос проведения таких собраний – это вопрос к территориальным органам власти. Много обсуждений на счет того, что это надо запрещать. Это бред какой-то! Общество в целом понимает, что это очень странное явление, не позволяйте проводить подобное. Это надо запрещать, это сектантство, это секта, никакого иного названия у этого быть не может», - заключил он.
Зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН допустил, что популярность возобновившего свою деятельность экстрасенса Анатолия Кашпировского может объясняться некачественной и дорогой медициной в России.
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