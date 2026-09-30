В Подмосковье похоронили музыкального критика Соседова

Церемония прощания прошла в среду в Большом зале Троекуровского кладбища. Кроме родных Соседова на ней присутствовали народный артист РФ Эдгард Запашный, певицы Наташа Королева и Наталья Гулькина, певцы Алексей Глызин и Игорь Наджиев, телеведущая Лера Кудрявцева и другие.

Телекомпания НТВ и фонд Игоря Сандлера прислали венки.

Сергей Соседов скончался 23 сентября на 59-м году жизни после падения с лестницы. Как установили судмедэксперты, он умер в результате перелома основания черепа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

