ФСИН наградит сотрудников, предотвративших побег заключенных в поезде в КБР

Речь идет о сотрудниках УФСИН РФ по Ставропольскому краю, проявивших мужество при выполнении служебных обязанностей во время ЧП на станции Муртазово.

Вечером 2 октября в поезде Владикавказ — Адлер осужденный завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него при выводе в туалет. В результате ЧП погиб один сотрудник правоохранительных органов, еще трое пострадали. Нападавший был ликвидирован.

В ведомстве опровергли информацию о бунте в поезде, которая до этого появилась в СМИ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».