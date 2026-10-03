ФСИН наградит сотрудников, предотвративших побег заключенных в поезде в КБР
Сотрудников ФСИН России, которые предотвратили побег заключенных из поезда в Кабардино-Балкарии, представят к госнаградам. Об этом говорится в канале ведомства в «Максе».
Речь идет о сотрудниках УФСИН РФ по Ставропольскому краю, проявивших мужество при выполнении служебных обязанностей во время ЧП на станции Муртазово.
Вечером 2 октября в поезде Владикавказ — Адлер осужденный завладел оружием сотрудника конвоя и напал на него при выводе в туалет. В результате ЧП погиб один сотрудник правоохранительных органов, еще трое пострадали. Нападавший был ликвидирован.
В ведомстве опровергли информацию о бунте в поезде, которая до этого появилась в СМИ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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