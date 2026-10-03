Театр Маяковского попал в Книгу рекордов России

Согласно официальному сообщению, Театр Маяковского, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и поисково‑спасательный отряд «ЛизаАлерт» стали обладателями рекорда: постановка «Поиск продолжается» признана первым театральным спектаклем, представленным на борту пассажирского самолёта — при этом лайнер находился на земле.

Необычная премьера прошла в июле 2026 года: во время планового техобслуживания в ангаре аэропорта Пулково салон самолёта авиакомпании «Россия» на время стал театральной площадкой, где и сыграли спектакль Театра Маяковского. Сертификат, подтверждающий внесение достижения в Книгу рекордов России, 2 октября вручили в самом театре. Награду рекордсменам передал Станислав Коненко — основатель и главный редактор Книги рекордов России.

Директор Театра Маяковского Екатерина Лапшина подчеркнула, что гордится тем, как развивался проект. Изначально постановка родилась в рамках инициативы «Театр в школе» (совместный проект Департамента культуры и Департамента образования и науки Москвы) и задумывалась как эксперимент. Со временем она обрела большой социокультурный резонанс.

По словам Лапшиной, вместе с художественным руководителем театра Егором Перегудовым она убеждена: современный театр должен находить общий язык с молодёжной аудиторией — говорить честно и открыто о важных и непростых вопросах.

Ранее худрук театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов сказал НСН, что искусственный интеллект в театре беспомощен, так как там, в отличие от кино, нет цифрового посредника между зрителями и актерами, но театр без экспериментов не может, иначе он превратится в музей.

