Театр Маяковского попал в Книгу рекордов России
Московский академический театр имени Владимира Маяковского установил рекорд, занесённый в Книгу рекордов России: его спектакль «Поиск продолжается» режиссёра Дмитрия Крестьянкина впервые в стране показали на борту пассажирского лайнера. Об этом ТАСС рассказали в пресс‑службе театра.
Согласно официальному сообщению, Театр Маяковского, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и поисково‑спасательный отряд «ЛизаАлерт» стали обладателями рекорда: постановка «Поиск продолжается» признана первым театральным спектаклем, представленным на борту пассажирского самолёта — при этом лайнер находился на земле.
Необычная премьера прошла в июле 2026 года: во время планового техобслуживания в ангаре аэропорта Пулково салон самолёта авиакомпании «Россия» на время стал театральной площадкой, где и сыграли спектакль Театра Маяковского. Сертификат, подтверждающий внесение достижения в Книгу рекордов России, 2 октября вручили в самом театре. Награду рекордсменам передал Станислав Коненко — основатель и главный редактор Книги рекордов России.
Директор Театра Маяковского Екатерина Лапшина подчеркнула, что гордится тем, как развивался проект. Изначально постановка родилась в рамках инициативы «Театр в школе» (совместный проект Департамента культуры и Департамента образования и науки Москвы) и задумывалась как эксперимент. Со временем она обрела большой социокультурный резонанс.
По словам Лапшиной, вместе с художественным руководителем театра Егором Перегудовым она убеждена: современный театр должен находить общий язык с молодёжной аудиторией — говорить честно и открыто о важных и непростых вопросах.
Ранее худрук театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов сказал НСН, что искусственный интеллект в театре беспомощен, так как там, в отличие от кино, нет цифрового посредника между зрителями и актерами, но театр без экспериментов не может, иначе он превратится в музей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Набеги медведей в российском регионе вынуждают людей покидать дома
- Третий сезон сериала «Уэнсдей» может стать финальным
- В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучал новый сигнал
- «Символ телевизионного мошенничества»: Умер целитель Кашпировский
- Театр Маяковского попал в Книгу рекордов России
- Руководство студии Warner Bros. будет отправлено в отставку
- Мать четверых детей Илона Маска сообщила о расставании с миллиардером
- Малофеев призвал ограничить публичную деятельность вернувшихся в Россию граждан
- Российские дипломаты призвали Индию освободить россиян с задержанного судна
- Вампирский фильм «Сумерки» 2008 года обогнал новинки кинопроката