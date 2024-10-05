РАН: Методы Кашпировского являются абсолютной лженаукой

До этого RT сообщил, что представитель Анатолия Кашпировского потребовал от доктора наук Татьяны Черниговской $15 тысяч за то, что она не признает работу гипнотизера научной.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН напомнил, что, согласно действующему законодательству России, услуги магов и тарологов являются запрещенной миссионерской деятельностью, пожаловаться на нее неравнодушные граждане могут в Минюст или в МВД.



