РАН: Методы Кашпировского являются абсолютной лженаукой

Методы «мага» Анатолия Кашпировского являются абсолютной лженаукой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Российской академии наук (РАН).

«Все это из разряда абсолютной фантастики и лженаучных теорий», - добавили в РАН.

В начале сентября стало известно, что гипнотизер Кашпировский, прославившийся в 90-х благодаря своим телесеансам, вернулся в Москву. Отмечается, что он вновь стал проводить «магические обряды», якобы успев заработать за несколько дней примерно шесть млн рублей.

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До этого RT сообщил, что представитель Анатолия Кашпировского потребовал от доктора наук Татьяны Черниговской $15 тысяч за то, что она не признает работу гипнотизера научной.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН напомнил, что, согласно действующему законодательству России, услуги магов и тарологов являются запрещенной миссионерской деятельностью, пожаловаться на нее неравнодушные граждане могут в Минюст или в МВД.


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ФОТО: РИА Новости
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