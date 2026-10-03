Культовый вампирский фильм 2008 года «Сумерки» обогнал новинки кинопроката

Как отметили эксперты, опрошенные РБК, такой случай — уникальный за всю историю учёта кинопроката в России. Участники рынка считают, что повышенный интерес к знаковым фильмам конца 90‑х и начала 2000‑х — это не разовый всплеск, а сложившийся тренд. Его объясняют ностальгией поколения миллениалов: те, чья юность пришлась на рубеж веков, теперь делятся любимыми кинолентами со своими детьми.

Руководитель направления исследований холдинга «ON Медиа» Анна Фуранова пояснила, что основная аудитория стриминговых сервисов сегодня — это люди 30–40 лет, многие из которых уже стали родителями. Для них ностальгия работает в двух плоскостях: с одной стороны, они заново переживают моменты из собственной юности, с другой — транслируют эту культуру следующему поколению.

Данные трекинга «Кинозритель» показывают, что основную часть зрителей повторного показа «Сумерек» составили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — почти 50% аудитории; ещё примерно четверть пришлась на зрителей до 34 лет. На второй неделе проката 36% посетителей узнали о фильме через соцсети, а 29% — по рекомендации друзей и знакомых. При этом 38% зрителей признались, что картина пробудила в них ностальгические чувства, а 48% отметили, что после просмотра у них улучшилось настроение.

Среди факторов, поддерживающих этот тренд, специалисты выделяют усталость от избытка выбора: зачастую людям комфортнее вернуться к уже знакомому фильму, чем тратить вечер на просмотр новой картины, которая может не оправдать ожиданий.

Первая книга Стефани Майер вышла в 2005 году. Экранизацию, открывшую франшизу, представили в мировом прокате в 2008 году, а в российских кинотеатрах она появилась зимой 2009 года. Как отмечал в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров, «Сумерки» столь надолго приковали внимание зрителей, поскольку эта история сочетает в себе любовь, драму и экстремальность.

