СМИ: Победителя «Битвы экстрасенсов» обвинили в мошенничестве
Победителя 24-го сезона ТВ-шоу «Битва экстрасенсов» Артёма Краснова обвинили в мошенничестве. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.
Собеседник телеканала заявил, что владельцу одноимённого Telegram-канала 46-летняя жительница Москвы заплатила за консультацию по магии 10 тысяч рублей.
«После оплаты женщину заблокировали. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.
Ранее директор Департамента уголовной практики в сфере экономики Профессиональной юридической группы АИД Алена Безлик заявила «Радиоточке НСН», что тарологам и экстрасенсам грозит до 10 лет лишения свободы, если их деятельность будет признана мошеннической.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru