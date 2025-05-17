СМИ: Победителя «Битвы экстрасенсов» обвинили в мошенничестве

Победителя 24-го сезона ТВ-шоу «Битва экстрасенсов» Артёма Краснова обвинили в мошенничестве. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

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Собеседник телеканала заявил, что владельцу одноимённого Telegram-канала 46-летняя жительница Москвы заплатила за консультацию по магии 10 тысяч рублей.

«После оплаты женщину заблокировали. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Ранее директор Департамента уголовной практики в сфере экономики Профессиональной юридической группы АИД Алена Безлик заявила «Радиоточке НСН», что тарологам и экстрасенсам грозит до 10 лет лишения свободы, если их деятельность будет признана мошеннической.

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