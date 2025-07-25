В Госдуме призвали кабмин поддержать законопроект о запрете рекламы эзотериков
Отрицательный отзыв правительства РФ на законопроект, запрещающий рекламу эзотерических, заставляет усомниться в умственных способностях чиновников, принимающих такие решения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Парламентарий, который является одним из соавторов инициативы, указал, что подобные законопроекты вносились неоднократно, их всегла поддерживали РПЦ, мусульманское духовенство и большинство граждан. Несмотря на это от правительства всегда приходил отрицательный отзыв.
По его мнению, необходимо «начать серьёзную борьбу», чтобы общество осознало, что реклама таких услуг запрещается.
«Мы требуем от правительства, чтобы нас услышали. Мы будем вносить соответствующие законопроекты до тех пор, пока мы не добьёмся принятия этих законопроектов», - заключил Свинцов.
Ранее президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин заявил «Радиоточке НСН», что эзотерики, маги и тарологи должны иметь возможность работать с людьми только после получения лицензии и прохождения детектора лжи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru