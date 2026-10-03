Мать четверых детей Илона Маска сообщила о расставании с миллиардером
Шивон Зилис, занимающая руководящую должность в компании Neuralink (её основал Илон Маск), объявила о расставании с предпринимателем. Ранее, в марте, она рассказала, что стала матерью четвёртого ребёнка Маска — мальчика по имени Селдон Ликург.
В публикации в соцсети Х Зилис поделилась своими переживаниями: по её словам, крайне непросто всего за неделю и без предварительного предупреждения пройти путь от любви к разрыву. Женщина призналась, что любила Маска сильнее всего на свете, а отношения с ним стали для неё огромным источником знаний и придали жизни особый смысл. Поэтому расставание стало для неё серьёзной утратой. При этом она подчеркнула, что главным её утешением остаются четверо замечательных детей.
Зилис выразила надежду, что им с Маском удастся сохранить добрые отношения — и как друзьям, и как родителям. Она призналась, что будет сильно скучать, пожелала Илону счастья и отметила, что миру повезло иметь такого человека.
К посту Зилис приложила скриншот переписки с Маском: из него видно, что ещё на прошлой неделе бизнесмен говорил ей о своих чувствах.
Сам Илон Маск пока никак не отреагировал на эту новость. Тем не менее подписчики в соцсети Х обратили внимание, что предприниматель больше не числится среди подписчиков Шивон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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