Мать четверых детей Илона Маска сообщила о расставании с миллиардером

В публикации в соцсети Х Зилис поделилась своими переживаниями: по её словам, крайне непросто всего за неделю и без предварительного предупреждения пройти путь от любви к разрыву. Женщина призналась, что любила Маска сильнее всего на свете, а отношения с ним стали для неё огромным источником знаний и придали жизни особый смысл. Поэтому расставание стало для неё серьёзной утратой. При этом она подчеркнула, что главным её утешением остаются четверо замечательных детей.

Зилис выразила надежду, что им с Маском удастся сохранить добрые отношения — и как друзьям, и как родителям. Она призналась, что будет сильно скучать, пожелала Илону счастья и отметила, что миру повезло иметь такого человека.

К посту Зилис приложила скриншот переписки с Маском: из него видно, что ещё на прошлой неделе бизнесмен говорил ей о своих чувствах.

Сам Илон Маск пока никак не отреагировал на эту новость. Тем не менее подписчики в соцсети Х обратили внимание, что предприниматель больше не числится среди подписчиков Шивон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

