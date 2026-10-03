Малофеев призвал ограничить публичную деятельность вернувшихся в Россию граждан
Предприниматель и руководитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев высказал мнение о том, что граждане, покинувшие Россию в период проведения спецоперации, могли попасть под влияние или быть завербованы западными спецслужбами. По его словам, этот фактор важно учитывать, если такие лица по возвращении планируют работать на государственной службе либо активно участвовать в публичной дискуссии.
Как сообщает РИА Новости, Малофеев считает необходимым ограничивать публичную деятельность тех, кто уехал из страны во время спецоперации.
В разговоре с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым он провёл аналогию с советским временем: принимая таких людей на работу в госорганы или госкорпорации либо предоставляя им площадку в медиа, нужно осознавать, что они, по сути, находились «на оккупированных территориях».
Малофеев призвал задуматься о том, какое воздействие на этих людей могли оказать иностранные спецслужбы и чьи интересы те могут теперь отстаивать. При этом он отметил, что к россиянам, вернувшимся и занявшимся деятельностью в частном секторе, претензий быть не должно. Но попытки таких лиц влиять на общественные процессы и определять вектор развития страны, по мнению предпринимателя, следует не допускать.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне, которые после начала СВО покинули страну через различные пункты пропуска, в том числе КПП «Верхний Ларс», поддались панике или были обмануты, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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