Малофеев призвал ограничить публичную деятельность вернувшихся в Россию граждан

Как сообщает РИА Новости, Малофеев считает необходимым ограничивать публичную деятельность тех, кто уехал из страны во время спецоперации.

В разговоре с гендиректором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселёвым он провёл аналогию с советским временем: принимая таких людей на работу в госорганы или госкорпорации либо предоставляя им площадку в медиа, нужно осознавать, что они, по сути, находились «на оккупированных территориях».

Малофеев призвал задуматься о том, какое воздействие на этих людей могли оказать иностранные спецслужбы и чьи интересы те могут теперь отстаивать. При этом он отметил, что к россиянам, вернувшимся и занявшимся деятельностью в частном секторе, претензий быть не должно. Но попытки таких лиц влиять на общественные процессы и определять вектор развития страны, по мнению предпринимателя, следует не допускать.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне, которые после начала СВО покинули страну через различные пункты пропуска, в том числе КПП «Верхний Ларс», поддались панике или были обмануты, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

