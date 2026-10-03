Российские дипломаты призвали Индию освободить россиян с задержанного судна
Российские дипломатические ведомства обратились к индийским властям с просьбой предпринять конкретные шаги для освобождения российских граждан, находящихся на задержанном судне. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, посольство России в Нью-Дели и генеральное консульство в Калькутте налажено взаимодействие с компетентными индийскими ведомствами, а также с центральными и местными органами власти. Главная цель этих контактов — добиться как можно скорее разрешения ситуации с экипажем судна.
Напомним, танкер под камерунским флагом был задержан у побережья Индии в мае текущего года. Причиной стал коммерческий конфликт — судовладелец оказался должен местному поставщику топлива. С момента ареста корабль с 23 моряками на борту остаётся на якорной стоянке вблизи порта Парадип, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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