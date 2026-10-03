В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучал новый сигнал

Согласно данным Telegram‑канала «УВБ‑76 эфир», фиксирующего работу станции, первый сигнал в субботу в октябре был зарегистрирован в 08:08 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «Бугопух».

УВБ‑76 — военная радиостанция, появившаяся в 1970‑х годах. Большую часть времени она транслирует характерный короткий жужжащий звук, из‑за чего в обиходе её нередко называют «жужжалкой».

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

