В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучал новый сигнал

В выходной в эфире загадочной радиостанции УВБ‑76, которую нередко именуют «Радиостанцией Судного дня», прозвучало необычное сообщение.

Радио «Судного дня» передало сразу четыре сообщения за сутки

Согласно данным Telegram‑канала «УВБ‑76 эфир», фиксирующего работу станции, первый сигнал в субботу в октябре был зарегистрирован в 08:08 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «Бугопух».

УВБ‑76 — военная радиостанция, появившаяся в 1970‑х годах. Большую часть времени она транслирует характерный короткий жужжащий звук, из‑за чего в обиходе её нередко называют «жужжалкой».

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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