Пик был в 90-е: В России стали пристально следить за похожими на секты организациями
За последние годы несколько крупных организаций, которые координировали деятельность сект, были признаны нежелательными, сказал НСН Игорь Иванишко.
В 90-е годы в России было достаточно много опасных организаций, которые занимались сектантской деятельностью, рассказал в пресс-центре НСН глава отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, религиовед Игорь Иванишко.
«В 90-х годах была негативная тенденция, связанная с легитимизацией различных опасных организаций на территории России, потому что до 1997 года мы в своем законодательстве фактически не содержали каких-либо запретов на регистрацию различных организаций, в том числе и тех, которые действовали за рубежом и были даже там запрещены. Такие организации с удовольствием у нас регистрировались до 1991 года. У нас не было оснований им в этой регистрации отказать. Тогда появился совет, члены которого уже подсказывали, кого надо, а кого не надо регистрировать», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в современной России намного внимательнее относятся к организациями, которые пытаются зарегистрировать или перерегистрировать свою деятельность.
«Сейчас когда появляются новые сектанты и хотят узаконить свою деятельность на территории РФ, к этому относятся внимательнее. Есть тенденция на исключение из нашего конфессионального пространства тех организаций, которые уже имеют криминальный шлейф. За последние годы несколько крупных организаций были признаны нежелательными. Например, в декабре 2024 года был признан нежелательной организацией «Международный альянс за свободу вероисповедания». Вот они на территории России координировали деятельность опасных сект», - заключил Иванишко.
Ранее председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности ГД РФ Александр Солонкин заявил в пресс-центре НСН, что популярность возобновившего свою деятельность экстрасенса Анатолия Кашпировского объясняется «больным культом личности».
