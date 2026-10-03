Умер Анатолий Кашпировский

Целителю было 87 лет. До этого в СМИ часто появлялась информация о его госпитализации. Однако точная причина смерти психотерапевта пока не названа.

В конце 80-х Анатолий Кашпировский прославился телеэфирами, во время которых якобы заряжал воду энергией и вводил в гипноз толпы людей. Однако его методы неоднократно подвергали сомнению.

В 2006 году Кашпировского привлекли к административной ответственности за незаконное занятие народной медициной. Но осенью 2024 года он возобновил свои массовые сеансы и начал продавать товары своего бренда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».