Умер Анатолий Кашпировский
Умер советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщил российский телеведущий Андрей Малахов.
«Царствия небесного!» - написал журналист в Сети.
Смерть Кашпировского в беседе с РИА Новости также подтвердил и его директор Сергей Рудых. Он рассказал, что Анатолия Михайловича не стало утром 3 октября в 06:45 по московскому времени.
Целителю было 87 лет. До этого в СМИ часто появлялась информация о его госпитализации. Однако точная причина смерти психотерапевта пока не названа.
В конце 80-х Анатолий Кашпировский прославился телеэфирами, во время которых якобы заряжал воду энергией и вводил в гипноз толпы людей. Однако его методы неоднократно подвергали сомнению.
В 2006 году Кашпировского привлекли к административной ответственности за незаконное занятие народной медициной. Но осенью 2024 года он возобновил свои массовые сеансы и начал продавать товары своего бренда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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