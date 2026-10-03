Умер Анатолий Кашпировский

Умер советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщил российский телеведущий Андрей Малахов.

«Царствия небесного!» - написал журналист в Сети.

Смерть Кашпировского в беседе с РИА Новости также подтвердил и его директор Сергей Рудых. Он рассказал, что Анатолия Михайловича не стало утром 3 октября в 06:45 по московскому времени.

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Целителю было 87 лет. До этого в СМИ часто появлялась информация о его госпитализации. Однако точная причина смерти психотерапевта пока не названа.

В конце 80-х Анатолий Кашпировский прославился телеэфирами, во время которых якобы заряжал воду энергией и вводил в гипноз толпы людей. Однако его методы неоднократно подвергали сомнению.

В 2006 году Кашпировского привлекли к административной ответственности за незаконное занятие народной медициной. Но осенью 2024 года он возобновил свои массовые сеансы и начал продавать товары своего бренда, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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