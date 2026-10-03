Кадыров присвоил Золотову звание Героя Чеченской Республики

Директор Росгвардии Виктор Золотов удостоен высшего регионального звания — «Герой Чеченской Республики». Награду ему вручил лично глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает ТАСС.

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Во время мероприятия ведущий огласил, что Виктор Васильевич Золотов, генерал армии, удостоен звания Героя Чеченской Республики за личные заслуги перед республикой и её народом, а также за весомый вклад в защиту интересов Отечества.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его 18-летний сын Адам Кадыров получил медаль от Госавтоинспекции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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