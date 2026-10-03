Кадыров присвоил Золотову звание Героя Чеченской Республики
Директор Росгвардии Виктор Золотов удостоен высшего регионального звания — «Герой Чеченской Республики». Награду ему вручил лично глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает ТАСС.
Во время мероприятия ведущий огласил, что Виктор Васильевич Золотов, генерал армии, удостоен звания Героя Чеченской Республики за личные заслуги перед республикой и её народом, а также за весомый вклад в защиту интересов Отечества.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его 18-летний сын Адам Кадыров получил медаль от Госавтоинспекции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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