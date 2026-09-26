Певец Юлиан призвал расследовать смерть критика Соседова
Необходимо расследовать обстоятельства внезапной смерти музыкального критика, телеведущего Сергея Соседова, так как в этой ситуации много несостыковок. Об этом сообщает издание «МК» со ссылкой на певца Юлиана (Юлиан Васин).
Артист признался, что был шокирован новостью о смерти телеведущего, добавив, что не верит в возможность наличия у Соседова травм, несовместимых с жизнью.
«При падении, мне кажется, можно получить сотрясение мозга или перелом. Скорее, могло быть иначе: оторвался тромб и человек падает. Но теперь я прочитал, что тромба не было, а он упал и спустя время умер», - сказал Юлиан.
Он подчеркнул необходимость того, чтобы следственные органы провели соответствующее расследование и проверили камеры видеонаблюдения. Почитатели таланта Соседова должны знать все обстоятельства смерти журналиста, отметил Юлиан.
Певец подчеркнул, что критик был необычайно талантливым и образованным человеком. Он выделил противоречивость телеведущего, отметив, что его было невозможно не любить за прямоту и открытость.
Сергей Соседов скончался 23 сентября после падения на лестнице в отеле в Якутии. Телеведущий находился там, так как должен был войти в состав жюри конкурса красоты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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