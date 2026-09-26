Певец Юлиан призвал расследовать смерть критика Соседова

Необходимо расследовать обстоятельства внезапной смерти музыкального критика, телеведущего Сергея Соседова, так как в этой ситуации много несостыковок. Об этом сообщает издание «МК» со ссылкой на певца Юлиана (Юлиан Васин).

Артист признался, что был шокирован новостью о смерти телеведущего, добавив, что не верит в возможность наличия у Соседова травм, несовместимых с жизнью.

«При падении, мне кажется, можно получить сотрясение мозга или перелом. Скорее, могло быть иначе: оторвался тромб и человек падает. Но теперь я прочитал, что тромба не было, а он упал и спустя время умер», - сказал Юлиан.