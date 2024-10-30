Депутат Свинцов объяснил популярность Кашпировского дороговизной медицины в России
Работа таких людей, как Кашпировский, недопустима, это тема для отдельного законопроекта, отметил в эфире НСН Андрей Свинцов.
Зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН допустил, что популярность возобновившего свою деятельность экстрасенса Анатолия Кашпировского может объясняться некачественной и дорогой медициной в России.
«Снова к нему пошли толпы видимо еще тех старых его фанатов. Как правило, люди за 60+ имеют огромное количество хронических заболеваний. А современная медицина сегодня перешла на формат «Я вас услышал». Вся работа врача – это правильно напечатать ответ на вопросы, он даже не смотрит на тебя. Когда ты пять-шесть врачей обошел, непонятно, здоровый ты вышел или нет, ни один врач комплексно объяснить не может. Если это коммерческая поликлиника, люди просто физически не могут оплатить, поэтому идут в том числе к Кашпировскому. Не знаю, что он обещает, но, наверное, обещает помочь и вылечить, как в свое время обещал. Это недопустимо. Это тема не то чтобы для отдельного законопроекта, а отдельного подхода к этому», - сказал Свинцов.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в разговоре с НСН отмечал, что лжецелитель Анатолий Кашпировский пытается нажиться на глупости и доверчивости некоторых россиян, при этом в России его сложно наказать за незаконное осуществление медицинской деятельности, передает «Радиоточка НСН».
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