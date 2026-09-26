«Символ музыкальной журналистики»: Названы причины смерти Сергея Соседова
Согласно заключению судмедэкспертов, музыкальный критик умер в результате перелома основания черепа, полученного во время падения на лестнице.
Стала известна причина смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова, который скончался вечером в среду в одном из отелей в Якутии. Тело журналиста еще не доставили в Москву, по предварительной информации его похоронят в Подмосковье в начале октября. При этом с матерью Соседова уже пытались связаться мошенники.
ПРИЧИНА СМЕРТИ: ЛЕСТНИЦА, ПАДЕНИЕ И ПЕРЕЛОМ ЧЕРЕПА
Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» в Якутии, в котором Сергей Соседов должен был возглавить жюри, Виктор Беззубов сообщил aif.ru, что официальные причины смерти музыкального критика уже известны. По его словам, журналист скончался из-за перелома основания черепа и кровоизлияния.
«Чисто механическое повреждение от падения», - сказал он.
Дополнительная экспертиза не выявила иных причин — ни тромбов, ни других повреждений, добавил организатор конкурса. До этого он говорил, что решение об операции принимал консилиум врачей, но шансов изначально давали мало. Врачи боролись за жизнь журналиста, но так и не смогли его спасти.
После происшествия следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения. Беззубов, ссылаясь на кадры, рассказал, что посторонних людей на лестнице в момент падения Соседова не было, Сергей находился там один.
«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад…», - описал кадры организатор, подчеркнув, что полиция признала произошедшее несчастным случаем.
Сергей Соседов умер 23 сентября. Телеведущему было 58 лет. Он находился в якутском городе Нерюнгри, где должен был войти в состав жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока», финал которого был намечен на 25 сентября.
Известно, что критик упал с лестницы в отеле. При этом директор гостиницы «Дархан» в Нерюнгри Тамерлан Караев рассказал РИА Новости, что журналисту стало плохо не на самой лестнице, а на лестничной площадке.
«Он не с лестницы упал… Ему стало плохо, и вот лестничный пролет получается… обычная ровная площадка. Вот на ней ему стало плохо резко», - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что за полчаса до потери сознания Соседов шутил и чувствовал себя хорошо.
Коллеги Сергея Васильевича говорили Telegram-каналу Mash, что причиной того, что Соседов упал стало резкое ухудшение его состояния — якобы у телеведущего оторвался тромб. Отмечалось, что причиной возникновения тромба якобы мог стать длительный перелет в Якутию.
Также коллеги рассказали, что до этого журналист уже жаловался на здоровье. Однако информацию о внезапных проблемах со здоровьем, оторвавшемся тромбе или плохом самочувствии близкие журналиста не подтвердили.
Певица и телеведущая Ольга Бузова, с которой Соседов вместе был в составе жюри шоу «Фактор.BY», призналась, что вспоминает его с теплом и большим уважением.
«Я в шоке! Он был скандальный, эмоциональный, даже истеричный, но при этом всем такой настоящий, добрый, понимающий!», - приводит слова артистки РИА Новости.
Информацию о смерти критика прокомментировала и журналистка Ксения Собчак. Она выразила соболезнования, подчеркнув, что он всегда был дерзким и честным, и что у Соседова было много телевизионных планов.
«Сергей Соседов — это, в первую очередь, легендарные "Акулы пера", где они наперебой с Отаром Кушанашвили ставили звезд в неудобное положение своими провокационными вопросами. Сергей так и остался символ музыкальной журналистики с 90-х и до наших дней", - написала Собчак в своем Telegram-канале.
ОТПРАВКА ТЕЛА В МОСКВУ И ПОХОРОНЫ
Между тем, тело Сергея Соседова до сих пор не отправили в Москву. Известно, что это произойдет только 28 сентября. Согласно предварительной информации, похороны телеведущего состоятся 1 октября, пишет KP.RU.
«Есть трудности с бумагами: не можем найти свидетельство о рождении Сережи, в МФЦ без свидетельства о смерти его не выдают», - приводит слова 90-летней матери критика Антонины Петровны aif.ru.
Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье, сообщили РИА Новости члены его семьи. Телеведущий скончался 23 сентября в день рождения своего отца Василия Матвеевича. Его не стало 17 лет назад, он умер в возрасте 79 лет после онкологии.
Мать журналиста также рассказала, что после трагедии ей начали поступать звонки от мошенников. По словам женщины, аферисты представлялись сотрудниками Минкультуры и страховой компании, предлагали присвоить телеведущему звание народного артиста РФ, оформить компенсацию расходов на похороны и установку мемориальной доски, передает aif.ru.
«Называли все мои данные: рождение, адрес проживания. Но в одном случае не тот район назвали, в другом звонивший не смог повторить свое имя, отчество и фамилию, когда представлялся… Я не стала продолжать разговор, сказала, что мне совершенно не до них сейчас, и положила трубку», — объяснила женщина.
Сергей Соседов родился в Москве 23 января 1968 года. Он окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Работал в газете «Вечерняя Москва», сотрудничал с различными изданиями в качестве музыкального обозревателя.
Позже он принимал участие в телевизионных музыкальных проектах, в частности, входил в состав жюри шоу «Суперстар!» и «Ты — суперстар!» на телеканале НТВ, был ведущим программы «За гранью». Критик был членом жюри и белорусского проекта «Фактор.BY». Также Соседов занимался преподавательской деятельностью.
Сергей часто комментировал актуальные новости в беседе с НСН. Он говорил об «Интервидении» и «Евровидении», ситуации с певцом Шаманом и озером Байкал, тренде на фильмы о поп-звездах и о других горячих музыкальных темах. Соседов запомнился яркими и саркастичными высказываниями о хитах и псевдонимах звезд и их образовании.
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