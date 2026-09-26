«Символ музыкальной журналистики»: Названы причины смерти Сергея Соседова

Дополнительная экспертиза не выявила иных причин — ни тромбов, ни других повреждений, добавил организатор конкурса. До этого он говорил, что решение об операции принимал консилиум врачей, но шансов изначально давали мало. Врачи боролись за жизнь журналиста, но так и не смогли его спасти.

После происшествия следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения. Беззубов, ссылаясь на кадры, рассказал, что посторонних людей на лестнице в момент падения Соседова не было, Сергей находился там один.

«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад…», - описал кадры организатор, подчеркнув, что полиция признала произошедшее несчастным случаем.