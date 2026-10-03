Руководство студии Warner Bros. будет отправлено в отставку
Майкл Де Лука и Памела Эбди покидают руководство киностудии Warner Bros. и не войдут в штат объединённой компании Paramount. Об этом сообщают несколько осведомлённых источников.
По имеющимся данным, решение уже принято, а официальное заявление ожидается на следующей неделе. Последним проектом, выпущенным под брендом Warner Bros. при их участии, станет фильм «Диггер» с бюджетом свыше 180 миллионов долларов. Картину приняли в основном прохладно, а аналитики прогнозируют скромные стартовые сборы в США — менее 10 миллионов.
Однако причина ухода не ограничивается одним провальным релизом. С 2022 года Де Лука и Эбди одобрили целый ряд проектов, не оправдавших вложенные средства. Многие из этих фильмов провалились в прокате и нанесли студии значительный финансовый ущерб, что в конечном счёте и привело к продаже компании.
Крупные бюджеты выделялись таким режиссёрам, как Джордж Миллер («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»), Тодд Филлипс («Джокер: Безумие на двоих»), Пон Джун-хо («Микки 17»), Барри Левинсон («Мудрые парни»), Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Мэгги Джилленхол («Невеста») и ряду других.
Освободившиеся должности займут Джош Гринстайн и Дана Голдберг, которые в настоящее время возглавляют Paramount, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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