Руководство студии Warner Bros. будет отправлено в отставку

По имеющимся данным, решение уже принято, а официальное заявление ожидается на следующей неделе. Последним проектом, выпущенным под брендом Warner Bros. при их участии, станет фильм «Диггер» с бюджетом свыше 180 миллионов долларов. Картину приняли в основном прохладно, а аналитики прогнозируют скромные стартовые сборы в США — менее 10 миллионов.

Однако причина ухода не ограничивается одним провальным релизом. С 2022 года Де Лука и Эбди одобрили целый ряд проектов, не оправдавших вложенные средства. Многие из этих фильмов провалились в прокате и нанесли студии значительный финансовый ущерб, что в конечном счёте и привело к продаже компании.

Крупные бюджеты выделялись таким режиссёрам, как Джордж Миллер («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»), Тодд Филлипс («Джокер: Безумие на двоих»), Пон Джун-хо («Микки 17»), Барри Левинсон («Мудрые парни»), Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Мэгги Джилленхол («Невеста») и ряду других.

Освободившиеся должности займут Джош Гринстайн и Дана Голдберг, которые в настоящее время возглавляют Paramount, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

