«Превышение полномочий»? В МВД опровергли заявление Лерчек о запрете посещения врачей
Между тем, юрист Екатерина Гордон призвала привлечь к ответственности допрашивавшего Валерию Чекалину следователя.
Накануне в МВД опровергли заявления блогера Лерчек о том, что ей не разрешали наблюдаться в государственных клиниках. Сообщалось, что Валерии Чекалиной лишь два раза отказали в ходатайствах о посещении коммерческих медучреждений, а запросы на посещение госмедучреждений со стороны обвиняемой и ее защиты были удовлетворены полностью.
До этого сама Лерчек попросила проверить действия следователя из-за отказа ей в посещении врача. При этом звезды не перестают обвинять следствие в том, что 33-летнего блогера якобы не пускали к врачам, поэтому она потеряла целый год в борьбе со страшным заболеванием.
ПРОВЕРКА
20 марта в ГУ МВД по Москве опровергли информацию о полном запрете Валерии Чекалиной посещать медучреждения. В ведомстве объявили, что блогеру только дважды отказали в ходатайствах о посещении коммерческих медучреждений, при этом все запросы на посещение государственных медучреждений со стороны девушки и ее защиты были полностью удовлетворены.
Перед этим в тот же день Чекалина подала заявление в правоохранительные органы с требованием проверить действия сотрудников Управления внутренних дел (УВД) по ТиНАО Москвы. В заявлении говорится, что во время домашнего ареста девушке неоднократно требовалась медпомощь, однако с получением разрешений на посещение врачей возникали сложности.
Адвокат Чекалиных Константин Третьяков рассказал Тelegram-каналу «112», что Валерии впервые стало плохо еще в январе 2025 года, однако из-за домашнего ареста она не могла самостоятельно поехать в больницу. По словам юриста, они несколько раз обращались к следователям с этим вопросом, но даже по беременности в профильное медицинское учреждение блогер смогла обратиться только тогда, когда дело поступило в суд для рассмотрения по существу.
Однако заслуженный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН рассказала, что мера пресечения в виде домашнего ареста не предусматривает запрет на посещение врача, а только регламентирует такой визит.
«Они (ограничения – прим. НСН) не распространяются на посещение врача и каких-то других жизненно важных учреждений. В моей практике достаточно много подзащитных находилось под домашним арестом, и вопрос решался достаточно просто. Даже стоматолога посещали, прогулки разрешали по состоянию здоровья. Человек предупреждает следователя и ФСИН, которая контролирует его передвижение, что он будет посещать такого-то врача в такое-то время. Если это не запись к врачу, то вызывается скорая помощь, фиксируется наличие тех или иных болезненных состояний, и уже решается вопрос — госпитализировать или нет», - объяснила она.
По мнению Айвар, следователь вряд ли решился бы отказать Чекалиной в посещении врача.
«Не могу поверить в то, что следователь такой черствый и необразованный человек, который будет препятствовать оказанию медицинской помощи. У нас даже в каждом СИЗО есть медицинская служба. Кроме того, это может негативно сказаться на судьбе самого следователя. Безусловно, Следственный комитет проведет проверку по ее (Валерии Чекалиной – прим. НСН) заявлению, если выяснится, что следователь превысил свои должностные полномочия, естественно, его привлекут к ответственности», - подчеркнула адвокат.
СОСТОЯНИЕ ЛЕРЧЕК
После рождения четвертого ребенка у Лерчек диагностировали рак желудка. У Чекалиной также обнаружили метастазы по всему телу, у нее начались проблемы с позвоночником на фоне онкологии.
В пятницу возлюбленный Валерии танцор Луис Сквиччиарини впервые дал интервью и рассказал о состоянии матери своего сына. Во время беседы с журналистами аргентинец не смог сдержать слез. По его словам, это был тяжелый год для его семьи, но он верит в лучшее.
Молодой человек Лерчек сообщил, что сейчас девушка проходит сразу три вида лечения — химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. Курс включает девять процедур с интервалом в три недели.
«Мы с друзьями ее поддерживаем, семья всегда рядом. Она держится, но это очень тяжело. Три терапии параллельно — это очень тяжело для человека», - приводят слова отца четвертого ребенка Лерчек «Известия».
Врачи оценивают состояние Чекалиной как средней тяжести. Известно, что девушка передвигается в инвалидном кресле. У блогера диагностированы множественные метастазы — в позвоночнике, в том числе зафиксированы два сломанных позвонка, в костях черепа, в легких, а также опухоль в мозге и поражение оболочки мозга.
Кроме того, у девушки зафиксировали потерю зрения на правый глаз. 14 марта Валерия начала курс химиотерапии, 16 марта — лучевую терапию.
Сама Лерчек выступила с видеообращением из больничной палаты, в котором поблагодарила своих подписчиков за поддержку и подтвердила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание четвертой стадии.
«Очень сильно хочу жить, и я буду жить!» - заявила Чекалина.
Кроме того, СМИ писали, что блогер делала процедуру ЭКО. Двойняшки Алиса и Богдан, а также сын Лев от блогера Артема Чекалина у Валерии появились благодаря ЭКО. В Сети начали обсуждать возможную связь заболевания Лерчек с этим.
Своего четвертого сына, появившегося от Сквиччиарини, девушка родила 26 февраля 2026 года. Именно после этого у нее подтвердили наличие рака. Между тем, врачи говорят, что прямых доказательств связи ЭКО с развитием онкологии не существует. Однако, по словам специалистов, беременность и гормональная стимуляция могут вызывать рост уже существующей в организме опухоли.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ-ПОД ДОМАШНЕГО АРЕСТА
На фоне болезни Лерчек 16 марта суд освободил блогера из-под домашнего ареста. Эту меру ей заменили на запрет определенных действий. Также в связи с болезнью девушки было разрешено приостановить судебное производство по уголовному делу Валерии Чекалиной о выводе ею свыше 250 млн рублей в ОАЭ.
Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в валютных операциях с использованием подложных документов. Указывалось, что дети блогера проживают с ее экс-супругом.
В середине марта стало известно, что Лерчек погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Представитель блогера Максим Курносов на заседании арбитражного суда Москвы предъявил документ о перечислении 176 млн рублей на ее налоговый счет. Судья изучила документ и сообщила, что деньги на расчетный счет Чекалиной внесло некое физическое лицо. Однако после заседания Курносов не стал раскрывать, кто именно погасил долги Лерчек.
Между тем, звездный юрист Екатерина Гордон на своей странице в одной из соцсетей призвала привлечь к ответственности следователя, который, по ее мнению, превысил должностные полномочия, попросив Чекалину во время допроса как можно скорее признать вину. Сообщалось, что блогера якобы допрашивали под давлением ночью, когда девушка была максимально уязвима.
«Если дашь сейчас признательные показания, то мы тебя отпустим», - заметила в своем заявлении Гордон.
По мнению адвоката, конкретно этот следователь должен «молиться» за здоровье Лерчек, так как «из-за его стиля работы» блогеру своевременно не поставили диагноз и не начали соответствующее лечение.
В свою очередь певец и блогер Прохор Шаляпин оставил под публикацией комментарий, в котором призвал составить коллективное письмо, передает издание «Starhit».
«Давайте составим коллективное общественное письмо на этого капитана юстиции! Он должен понести наказание и быть разжалован, на мой взгляд. Эти люди должны понимать, что прежде всего они служат обществу, и такие превышения полномочий общество не прощает. Лера никого не убила, не покалечила и такого бесчеловечного отношения не заслужила!» - написал артист в Сети.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что у Валерии Чекалиной и так трое несовершеннолетних детей, а после рождения четвертого шансы на то, что ей присудят реальный срок в колонии, снижаются.
