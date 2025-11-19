Лариса Долина является гениальной певицей, однако скандал с продажей ее квартиры нанес ей серьезный имиджевый урон, заявила НСН звездный юрист Екатерина Гордон.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы при продаже квартиры в Хамовниках более чем за 100 млн рублей. Певица подала иск в суд, который признал сделку недействительной, а покупательница квартиры, мать-одиночка Полина Лурье, осталась и без недвижимости, и без денег. Гордон назвала это плохим прецедентом.