«Блат и прецедент»: Катя Гордон объяснила решение суда по квартире Долиной
Простые люди не должны страдать из-за того, что звезды спутались с мошенниками, сказала в эфире НСН Екатерина Гордон, назвав несправедливостью возвращение квартиры певице.
Лариса Долина является гениальной певицей, однако скандал с продажей ее квартиры нанес ей серьезный имиджевый урон, заявила НСН звездный юрист Екатерина Гордон.
Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы при продаже квартиры в Хамовниках более чем за 100 млн рублей. Певица подала иск в суд, который признал сделку недействительной, а покупательница квартиры, мать-одиночка Полина Лурье, осталась и без недвижимости, и без денег. Гордон назвала это плохим прецедентом.
«Это очень плохой прецедент. Человек, который никак не виновен в том, что Лариса передала деньги мошенникам, должен получить свое имущество. Я считаю, что Лариса гениальная певица, но должна оставаться справедливым человеком. Если девушка, которая купила у нее квартиру, не является мошенником, она должна получить свою квартиру, потому что она отдала деньги. Все остальное - это блат и попытка использовать авторитет Ларисы Долиной», - пояснила юрист.
По ее мнению, если бы на месте Долиной был «человек с улицы», суд бы не принял такое решение.
«Человек, который продал или купил квартиру не должен страдать из-за того, что дальше звезда спуталась с мошенниками. Я считаю, что для Ларисы Долиной это серьезный имиджевый урон, потому что каждый простой человек понимает, что он может столкнуться с такой же ситуацией. И вы, и я можем продать квартиру звезде, та передаст деньги за квартиру мошенникам, а мы останемся и без квартиры, и без денег. Это несправедливо и незаконно, на мой взгляд. Если бы Лариса была обыкновенным человеком с улицы, такого бы решения в суде не было бы», - заключила собеседница НСН.
Лариса Долина ранее заявила, что при продаже квартиры думала, что участвует в «спецоперации» по выявлению и задержанию преступников. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством Долиной и ее представителю. Однако это дело приостановили, так как подозреваемые не были установлены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США предлагают Украине уступить территорию и сократить вооружения
- Оркестр Петра Востокова победил в социальной номинации премии «Все Цвета Джаза»
- Мариам Мерабова стала «Музыкантом года» на премии «Все Цвета Джаза»
- Путин назвал недопустимой зависимость России от иностранных нейросетей
- Оркестр Бутмана получил премию «Все Цвета Джаза» в номинации «Релиз года»
- «Блат и прецедент»: Катя Гордон объяснила решение суда по квартире Долиной
- СМИ: Спецпосланник Трампа ускорил работу над планом по урегулированию конфликта
- Врач предупредил, что россияне неправильно лечат повышенное давление
- Без блокировок не обойтись: Когда российские видеохостинги обгонят YouTube
- В Белгородской области при атаке украинских дронов ранен мирный житель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru