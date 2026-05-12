Ермак отказался комментировать связь с Зеленским в зале суда

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, проходящий по делу о легализации средств при возведении элитной недвижимости под Киевом, не стал отвечать на вопросы о контактах с украинским лидером. Об этом сообщает телеканал «Общественное», ведший трансляцию из зала суда.

На просьбу журналистов уточнить, поддерживает ли он общение с главой киевского режима, экс-чиновник ограничился фразой о нежелании комментировать данную тему. Аналогичным образом он отреагировал на запрос о возможном внесении залога в размере 180 млн гривен ($4,1 млн), который намерена запросить сторона обвинения, пишет РИА Новости.

Политолог описал положение Зеленского после обвинений против Ермака

«Давайте дождемся решения суда», — кратко резюмировал Ермак, уклонившись от дальнейших пояснений.

Ранее представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака с возможностью освобождения под залог в $4,1 млн.

Ранее венгерский журналист Габор Штир а беседе с НСН рассказал, кто стоит за обвинением Ермака и откровениями бывшего пресс-секретаря Зеленского Мендель.

ФОТО: Zuma / ТАСС
