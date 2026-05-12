Экс-глава криптобиржи Binance получил пять лет колонии за мошенничество
Бывший глава криптобиржи Binance Владимир Смеркис был признан виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на прокуратуру Москвы сообщает RT.
В ведомстве указали, что летом 2024 года к Смеркису обратился криптоблогер, который с помощью рекламной компании планировал привлечь в свои соцсети новых пользователей. Размер денежного вознаграждения превысил 8,8 млн рублей. При этом Смеркис взятые на себя обязательства не исполнил, а деньги истратил по личному усмотрению.
«С учётом позиции гособвинителя... 41-летний Смеркис приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
Ранее американский лидер Дональд Трамп помиловал основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
