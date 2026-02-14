Михаил Ефремов впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену театра
Актер сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей» «Мастерской «12» Никиты Михалкова».
Накануне состоялся первый спектакль актера Михаила Ефремова после освобождения артиста из тюрьмы. Он участвовал в предпремьерном показе постановки «Без свидетелей». Сама премьера состоится в конце марта. Билеты на спектакль были распроданы всего за несколько часов. При этом критики считают, что такой ажиотаж связан лишь с именем самого актера и с ситуацией, возникшей вокруг него.
ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». 13 февраля артист сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей», пишет РБК. Премьера состоится 25 и 26 марта.
В спектакле по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля» Ефремов играет вместе с актрисой Анной Михалковой. Герои постановки — бывшие супруги, которые случайно оказались наедине спустя годы после расставания. Репетиции спектакля «Без свидетелей» начались 30 января.
«Лично я считаю, что судьба его (Михаила Ефремова – прим. НСН) многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. <...> Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», - говорил режиссер Никита Михалков.
В апреле 2025 года Ефремов вышел по условно-досрочному освобождению (УДО). Актер отбыл половину срока из семи с половиной лет лишения свободы за смертельное ДТП. Уже в июне Ефремов был принят в труппу театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Тогда режиссер заявил, что Ефремов будет играть в спектакле «Без свидетелей» в паре с Анной Михалковой.
«Не удивлен этим поступком Никиты Сергеевича, поскольку в отличие от многих этот человек верен дружбе и всегда поддерживает всех своих коллег. Он протягивает руку помощи и пытается помочь хорошему актеру продолжить свое служение», - заметил в беседе с НСН народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев, который тоже играет в театре Михалкова.
«НЕЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС»
Между тем, билеты на премьеру спектакля «Без свидетелей» скупили всего за четыре часа после начала их продажи. Издание «NEWS.ru» писало, что изначально 9 февраля, в день старта продаж, билеты стоили от 2 тысяч до 30 тысяч рублей. При этом некоторые выкупленные билеты появились в тот же день на сайтах частных объявлений, и перекупщики увеличили цены до 12 тысяч и выше.
«Мы делали все, что могли, [чтобы пресечь приобретение билетов скупщиками], продавали лишь по два билета в одни руки. Тут все понятно, это ожидаемая, первая премьера сезона», — заявили изданию в пресс-службе театра.
По данным источника, на одном из сайтов, не имеющих отношения к Мастерской «12», билеты на спектакль 25 марта стоили от 18 тысяч до 93 тысяч рублей, а на 26 марта — от 20 тысяч до 93 тысяч. При этом, по мнению театрального критика Марины Райкиной, имя Михаила Ефремова и стало главной причиной ажиотажного спроса на билеты на спектакль Михалкова.
«Когда раньше Михаил Ефремов играл в разных театрах в разных спектаклях, это не вызывало ажиотажа, но стоило человеку попасть в тюрьму, тут же возникает интерес. Это абсолютно нездоровый интерес, но на этом интересе заработает и театр, потому что билеты проданы, и сам Ефремов, к персоне которого и, как следствие, к творчеству сейчас возникает интерес. О спектакле можно будет судить после его премьеры. Фильм известный, но я думаю, что ажиотаж создают люди, которые даже не знают, что это сделано по фильму, где когда-то играли хорошие артисты, по хорошему сценарию. Это связано именно с личностью Михаила Ефремова», - заявила она в разговоре с НСН.
В июне 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади в центре Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон «Lada», за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. Позже он скончался в больнице от полученных травм, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, но позже Мосгорсуд снизил артисту срок до семи с половиной лет. Сообщалось, что в колонии актер тоже играл в постановках.
24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова. На заседании он извинился перед семьей погибшего, а также заявил о решении отказаться от алкоголя и о том, что больше не сядет за руль.
Ранее театральный критик Ольга Галахова в интервью НСН предположила, что первый спектакль с участием Михаила Ефремова после освобождения актера наверняка вызовет ажиотаж.
