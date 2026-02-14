Михаил Ефремов впервые после освобождения из тюрьмы вышел на сцену театра

«Лично я считаю, что судьба его (Михаила Ефремова – прим. НСН) многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. <...> Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», - говорил режиссер Никита Михалков.

В апреле 2025 года Ефремов вышел по условно-досрочному освобождению (УДО). Актер отбыл половину срока из семи с половиной лет лишения свободы за смертельное ДТП. Уже в июне Ефремов был принят в труппу театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Тогда режиссер заявил, что Ефремов будет играть в спектакле «Без свидетелей» в паре с Анной Михалковой.