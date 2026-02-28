СМИ: Бабкина взыскала с МЧС 50 тысяч рублей

Кроме того, суд отменил предписание МЧС, которое ведомство ранее выдало организации знаменитости, о восстановлении защитного сооружения гражданской обороны в подвальных помещениях здания на Садовой-Черногрязской улице в Москве. Известно, что предписание вынесли по итогам выездной проверки, когда инспектор обнаружил нарушения правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.

Однако в театре не согласились с предписанием и обратились в Арбитражный суд Москвы. В организации рассказали, что подвальные помещения на объекте были переданы учреждению в качестве обычного нежилого фонда без указаний на статус объекта гражданской обороны, а паспорт и иная документация на ЗС ГО отсутствуют как у учреждения, так и у надзорного органа.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы взыскал через суд долг за коммунальные платежи с актрисы Ольги Будиной.