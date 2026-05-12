Средства ПВО за день уничтожили над Россией 40 украинских дронов

Российские средства ПВО за день уничтожили над Россией 40 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.

Ограничения ввели в аэропорту Челябинска из-за беспилотной опасности

В ведомстве указали, что инциденты произошли в период с 9:00 до 17:00 мск 12 мая.

Уточняется, что украинские БПЛ были сбиты над территорией Крыма, в также Белгородской, Брянской, Самарской, Курской и Оренбургской областей.

Ранее в Минобороны заявили, что ночью 12 мая дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России почти 30 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
