Средства ПВО за день уничтожили над Россией 40 украинских дронов
12 мая 202618:51
Алексей Филимонов
Российские средства ПВО за день уничтожили над Россией 40 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что инциденты произошли в период с 9:00 до 17:00 мск 12 мая.
Уточняется, что украинские БПЛ были сбиты над территорией Крыма, в также Белгородской, Брянской, Самарской, Курской и Оренбургской областей.
Ранее в Минобороны заявили, что ночью 12 мая дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России почти 30 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
