Россиянам разрешат проходить на посадку на самолет по биометрии уже в 2026 году

Россия разрешила пассажирам проходить предполетный контроль и посадку в аэропортах Шереметьево и Пулково с использованием биометрических данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко

Сервис планируют запустить до конца первого полугодия 2026 года, а сам эксперимент будет проходить в 2026–2027 годах. Изначально он затронет рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. В проекте разрешат принять участие и другим воздушным гаваням с авиакомпаниями в случае технической готовности соответствующей инфраструктуры.

Минцифры выступило с предложением провести такой эксперимент в конце 2025 года. На данный момент сервис находится в высокой степени готовности, завершается подготовка аэропортов к приему первых пассажиров.

Использование биометрии останется добровольным, а для доступа к ускоренной процедуре пассажиру необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные в единой системе.

Ранее эксперт назвала страны, которые не пустят россиян со старыми загранпаспортами без биометрии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
