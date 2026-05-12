Россиянам разрешат проходить на посадку на самолет по биометрии уже в 2026 году
Россия разрешила пассажирам проходить предполетный контроль и посадку в аэропортах Шереметьево и Пулково с использованием биометрических данных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко
Сервис планируют запустить до конца первого полугодия 2026 года, а сам эксперимент будет проходить в 2026–2027 годах. Изначально он затронет рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. В проекте разрешат принять участие и другим воздушным гаваням с авиакомпаниями в случае технической готовности соответствующей инфраструктуры.
Минцифры выступило с предложением провести такой эксперимент в конце 2025 года. На данный момент сервис находится в высокой степени готовности, завершается подготовка аэропортов к приему первых пассажиров.
Использование биометрии останется добровольным, а для доступа к ускоренной процедуре пассажиру необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные в единой системе.
Ранее эксперт назвала страны, которые не пустят россиян со старыми загранпаспортами без биометрии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам разрешат проходить на посадку на самолет по биометрии уже в 2026 году
- Средства ПВО за день уничтожили над Россией 40 украинских дронов
- Уверенный соискатель: В SuperJob опровергли массовые сокращения в России
- В России допустили новый локдаун из-за хантавируса
- Звягинцев, «Форсаж» и «Буратино»: Чем удивит 79-й Каннский кинофестиваль
- Военный эксперт Литовкин заявил о невозможности перехвата ракеты «Сармат»
- Кинолог назвал глупостью запрет выгула больше двух собак в парке Останкино
- Россиянам рассказали, что позволит быстро снять стресс на работе
- Правовой бит: Как закон о пропаганде наркотиков заставит музыкантов менять контент
- Карпин рассказал, кого можно назвать лучшим игроком сборной России