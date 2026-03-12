Адвокат допустил освобождение блогерши Лерчек от наказания из-за болезни

Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек), находящуюся под домашним арестом, могут освободить от наказания из-за тяжелого заболевания. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Максима Блинова.

По его словам, при наличии серьезных медицинских показаний суд может освободить человека от отбывания наказания или изменить условия его исполнения, хотя сам приговор при этом все равно выносится. Юрист отметил, что отказ в медицинском обследовании можно обжаловать, а при подтверждении диагноза суд вправе изменить меру пресечения.