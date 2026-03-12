Адвокат допустил освобождение блогерши Лерчек от наказания из-за болезни
Блогершу Валерию Чекалину (Лерчек), находящуюся под домашним арестом, могут освободить от наказания из-за тяжелого заболевания. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Максима Блинова.
По его словам, при наличии серьезных медицинских показаний суд может освободить человека от отбывания наказания или изменить условия его исполнения, хотя сам приговор при этом все равно выносится. Юрист отметил, что отказ в медицинском обследовании можно обжаловать, а при подтверждении диагноза суд вправе изменить меру пресечения.
Адвокат Роман Францев добавил, что защита может ходатайствовать о смягчении меры пресечения, например о замене домашнего ареста на запрет определенных действий или залог. По его мнению, суд может пойти навстречу стороне защиты, учитывая состояние здоровья подсудимой.
Ранее сообщалось, что у Чекалиной выявили рак с метастазами в легких. В отношении блогерши и ее бывшего мужа Артема Чекалина расследуется дело о незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей через фиктивные документы при продаже фитнес-марафонов. Следствие считает, что средства переводились на счета зарубежных организаций, а в органы валютного контроля направлялись недостоверные сведения. На имущество блогерши наложен арест, а ее задолженность перед налоговой составляет 168 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дроны с АФАР предложили использовать для защиты от ударов ВСУ
- Славянск и Краматорск могут стать главной целью ВС РФ весной
- Адвокат допустил освобождение блогерши Лерчек от наказания из-за болезни
- «Не хватает мотивации»: Правозащитник назвал причины дефицита кадров во ФСИН
- Осужденные за теракт в «Крокусе» не смогут выйти по УДО
- Юрист напомнила про двойную оплату работы в праздники
- Минобороны сообщило об уничтожении 30 беспилотников над регионами России
- Суд Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома» по выплате $1,37 миллиардов «Нафтогазу»
- Два человека ранены при атаке дронов на АЗС в Брянской области
- Автошколы удивило предложение депутатов обучать водителей заправляться