«С этого все и должно было начинаться. Иск лучше подавать отдельно в рамках гражданского процесса, поскольку Уголовный и Гражданский кодексы разнятся по сбору доказательств, экспертизам и так далее. Суд взыщет эту сумму с виновных. Здесь преступление, совершенное группой лиц, поэтому основной вопрос в распределении между ними - кто сколько будет платить. У кого какая роль, кто посредник, кто пособник», - отметил собеседник НСН.

По словам Трунова, главный вопрос заключается в том, насколько платёжеспособны ответчики.

«В основном это не организаторы, а дропперы, чьими счетами и IP-адресами воспользовались мошенники. Слабое место – взыскание денег по судебному решению. Однако, если оно вынесен, выдан исполнительный лист, арестовывается всё имущество. Даже, если человек пытается уйти от ответственности и быстро распродает своё имущество, с этим легко бороться - сделки признают недействительными и аннулируют. У каждого из четверых осужденных есть какой-то объем имущества, где-то они живут, на чем-то ездят. Эти активы арестуют и направят в счет оплаты. Пока не понятно, насколько реальна выплата 176 миллионов рублей этими конкретными лицами. В принципе, одного дома или хорошей квартиры у одного из четверых достаточно, чтобы компенсировать эти деньги», - заключил президент Союза адвокатов России.