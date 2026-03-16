Вернулись к началу: Трунов о перспективах иска Долиной к мошенникам
Дома или хорошей квартиры у одного из четверых ответчиков будет достаточно для компенсации певице имущественного вреда, заявил НСН президент Союза адвокатов России.
Иск о возмещении имущественного вреда, который певица Лариса Долина подала против четверых осужденных по делу о мошенничестве с ее бывшей квартирой, это юридически грамотное решение. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Долина ранее подала иск о возмещении имущественного вреда на 176,1 млн рублей от продажи квартиры мошенникам. Он поступил в Балашихинский городской суд, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области. Ответчиками указаны четыре человека, которые в ноябре 2025 года были признаны виновными в мошенничестве.
«С этого все и должно было начинаться. Иск лучше подавать отдельно в рамках гражданского процесса, поскольку Уголовный и Гражданский кодексы разнятся по сбору доказательств, экспертизам и так далее. Суд взыщет эту сумму с виновных. Здесь преступление, совершенное группой лиц, поэтому основной вопрос в распределении между ними - кто сколько будет платить. У кого какая роль, кто посредник, кто пособник», - отметил собеседник НСН.
По словам Трунова, главный вопрос заключается в том, насколько платёжеспособны ответчики.
«В основном это не организаторы, а дропперы, чьими счетами и IP-адресами воспользовались мошенники. Слабое место – взыскание денег по судебному решению. Однако, если оно вынесен, выдан исполнительный лист, арестовывается всё имущество. Даже, если человек пытается уйти от ответственности и быстро распродает своё имущество, с этим легко бороться - сделки признают недействительными и аннулируют. У каждого из четверых осужденных есть какой-то объем имущества, где-то они живут, на чем-то ездят. Эти активы арестуют и направят в счет оплаты. Пока не понятно, насколько реальна выплата 176 миллионов рублей этими конкретными лицами. В принципе, одного дома или хорошей квартиры у одного из четверых достаточно, чтобы компенсировать эти деньги», - заключил президент Союза адвокатов России.
Ответчиками по иску Ларисы Долиной выступают Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа — все они в ноябре 2025 года были осуждены за мошенничество в особо крупном размере, первые трое на 7 лет, последний – на 4 года колонии. Всем им также назначены штрафы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. По версии следствия, четверо фигурантов действовали совместно и согласованно с неустановленными соучастниками.
Злоумышленники выманили у певицы 112 миллионов рублей, за которые она в 2024 году продала свою квартиру в Москве Полине Лурье в 2024 году. Вернуть проданную квартиру певице не удалось. В декабре 2025 года Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций, которые оставляли жилье Долиной. В итоге право собственности было признано за добросовестной покупательницей — Полиной Лурье.
Ранее адвокат Светлана Свириденко заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Лурье намерена взыскать с Долиной компенсацию судебных расходов.
Горячие новости
- Лавров: «Стабилизационные силы» на Украине будут представлять угрозу РФ
- «Купить за копейки?»: Кому выгодны слухи о продаже Azur Air
- Голикова назвала приоритет здравоохранения
- Лавров: РФ готова выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке
- Россиян предостерегли от покупки БАДов на маркетплейсах
- Фильм «Скуф» с блогером Зубаревым не выйдет в российский прокат
- Всех организованных российских туристов вывезли из ОАЭ
- Вернулись к началу: Трунов о перспективах иска Долиной к мошенникам
- Художник без места: Каких специалистов не хватает в российской анимации
- Суд в Москве оштрафовал Apple за запрещенный контент