Блогер Лерчек погасила долг перед налоговой

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат допустил освобождение блогерши Лерчек от наказания из-за болезни

В частности, представитель блогера Максим Курносов на заседании арбитражного суда Москвы предъявил документ о перечислении 176 миллионов рублей на её налоговый счёт.

Изучившая документ судья Дина Кузнецова рассказала, что деньги внесло некое физическое лицо.

Отмечается, что в слушаниях объявлен перерыв до 31 марта.

Ранее суд приостановил производство по уголовному делу против Чекалиной, назначенный ей домашний арест был заменен на запрет определенных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
