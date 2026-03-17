Блогер Лерчек погасила долг перед налоговой
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, представитель блогера Максим Курносов на заседании арбитражного суда Москвы предъявил документ о перечислении 176 миллионов рублей на её налоговый счёт.
Изучившая документ судья Дина Кузнецова рассказала, что деньги внесло некое физическое лицо.
Отмечается, что в слушаниях объявлен перерыв до 31 марта.
Ранее суд приостановил производство по уголовному делу против Чекалиной, назначенный ей домашний арест был заменен на запрет определенных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Посол Ирана опроверг пребывание Хаменеи на лечении в России
- Режиссер Войтинский объяснил провал российских фильмов в прокате
- Песков заявил, что ему неизвестно о контактах властей с руководством Telegram
- Дерипаска предупредил о рисках для мировой экономики из-за цен на энергоносители
- Умные поглупеют: По какой технике ударят «белые списки» Минцифры
- «Останется в светлой памяти»: Россиян призвали забыть о безграничном интернете
- Блогер Лерчек погасила долг перед налоговой
- Найдено тело третьего ребёнка, пропавшего в подмосковном Звенигороде
- Бюджет на попрошайничестве: Требования МВФ обрушили «вертикаль власти» на Украине
- В ЕС заявили о переговорах с Ираном по разблокировке Ормузского пролива