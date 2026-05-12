В Пентагоне назвали полезным для США опыт применения БПЛА на Украине
Американские военные оперативно интегрируют опыт боевого использования беспилотников, накопленный в ходе украинского конфликта. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.
По словам главы Пентагона, представители ведомства высокого ранга неоднократно посещали украинскую территорию для сбора актуальной информации.
Хегсет лично утвердил направление дополнительных экспертов для изучения тактики применения БПЛА как в наступательных, так и в оборонительных операциях, пишет ТАСС.
Министр подчеркнул, что ключевая задача — обеспечить усвоение всех возможных уроков текущего противостояния и их немедленное внедрение в практику вооруженных сил при необходимости доминирования беспилотных систем.
Ранее Пентагон подтвердил обмен разведданными с Киевом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
