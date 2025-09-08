Гордон назвала Лерчек жертвой обстоятельств и призвала к условному сроку
Юрист Екатерина Гордон выступила в защиту блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой вместе с бывшим мужем Артемом в незаконном выводе 250 миллионов рублей из России. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что Чекалина стала «жертвой обстоятельств» и неверно выбранной линии защиты.
По словам Гордон, вывод средств мог быть связан с разводом, чтобы Артем не делился ими с супругой.
Она подчеркнула, что Чекалина не получала деньги и не была заинтересованным лицом.
Адвокат также указала, что суровое наказание ударит прежде всего по детям блогера, и отметила, что Чекалиной и Елене Блиновской, проходящей по другому делу, следовало бы назначить условное наказание при конфискации имущества, передает «Радиоточка НСН».
