Блогер Лерчек отказалась от госпитализации после обнаружения рака

По его словам, в настоящий момент девушка находится дома. Адвокат рассказал, что на днях Чекалина уехала из больницы под расписку, чтобы быть рядом с сыном, которого она родила 26 февраля 2026 года. При этом Бадма-Халгаев уточнил, что участие блогера в судебном заседании, которое должно состояться 16 марта, будет решаться по состоянию ее здоровья.

8 марта отец четвертого ребенка Лерчек танцор Луис Сквиччиарини объявил, что у девушки диагностировали рак. Сообщалось, что у знаменитости обнаружили раковые клетки и метастазы в легких. Чуть более недели назад блогер родила ребенка, после чего ее состояние вновь ухудшилось, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН подчеркнул, что у Валерии Чекалиной и так трое несовершеннолетних детей, а после рождения четвертого шансы на то, что ей присудят реальный срок в колонии, снижаются.