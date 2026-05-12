Ранее сообщалось, что одним из вариантов на мирных переговорах с Россией может быть посреднический дуэт Герхарда Шредера и Франка-Вальтера Штайнмайера. Президент России Владимир Путин также называл Шредера предпочтительным для себя переговорщиком для диалога. Собеседник НСН указал, что это неслучайно.

«Действующие официальные лица связаны определенными обязательствами и статусом, а бывшие политики как пенсионеры могут более свободно выражать свою позицию. Их в целом воспринимают легче, особенно если говорить об отношениях кризисного характера. Отношения Европы и России сейчас носят именно такой характер. Это не вчера придуманная практика, когда именно бывших лидеров государств привлекают к посредническим миссиям. Из всех немецких политических лидеров, начиная с 2000-го года наиболее конструктивные и товарищеские отношения у Владимира Путина были, конечно, со Шредером. Их объединяла личная дружба и многолетняя работа Шредера в российских компаниях. Он был председателем Совета директоров "Роснефти". Активно продвигал идеи газового сотрудничества с Россией. Реализация многих инфраструктурных проектов с такими гигантами, как Volkswagen, тоже начали еще при Шредере», - напомнил Камкин.

Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что главы МИД стран Евросоюза в конце мая обсудят возможный формат контактов с Россией. Также она выступила против возможного назначения переговорщиком по России экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, назвав его «известным лоббистом российских компаний», передает «Радиоточка НСН». При этом в августе 2022 года разгорелся скандал, связанный с бизнесом мужа Каи Каллас. Согласно расследованию государственного портала ERR, холдинговая компания Арво Халлика через дочерние фирмы владела долями в организациях, которые занимались логистикой и перевозками, в том числе в России. После публикации расследования Кая Каллас публично извинялась за мужа, подчеркнув, что считает произошедшее морально неприемлемым в текущих условиях. Вскоре Халлик пообещал продать все акции связанного с Россией предприятия.

