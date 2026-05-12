Шредер или Меркель: Кого выберет Путин в переговорщики от ЕС
Ангела Меркель может быть хорошим кандидатом в переговорщики с Россией со стороны Евросоюза, но у Герхарда Шредера были более доверительные отношения с Владимиром Путиным, сказал НСН Александр Камкин.
Заявления Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения предоставили Украине больше времени, могли подорвать доверие к ней со стороны президента России. Однако есть и другие причины, по которым Владимир Путин отдаст предпочтение другому экс-канцлеру, который мог бы выступить посредником между Москвой и Евросоюзом, заявил в беседе с НСН старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не ответила, сможет ли стать переговорщиком между Россией и Евросоюзом, пишет Spiegel со ссылкой на офис политика. При этом источник в немецком правительстве сообщил изданию, что власти готовы рассмотреть лишь «серьезное предложение» от участников переговоров, но ни одна из сторон не обращалась к Меркель по вопросу посредничества. Камкин отметил, что в Москве не забыли о прошлых заявлениях Меркель.
«В Европе еще не забыли Меркель на посту канцлера. Порой она воспринимается неоднозначно, поскольку очень жесткая по характеру. Например, когда-то Греция обвиняла политика, что в период долгового кризиса Германия выламывала руки. В целом Меркель входит в европейскую политическую когорту, несмотря на статус бывшего канцлера. Со стороны Евросоюза она вполне может рассматриваться как приемлемая кандидатура в переговорщики. Но не стоит забывать, что когда ее начали обвинять в излишней эмпатии к России, она сделала политический каминг-аут. Сказала, что обманывала Путина, чтобы выиграть время для перевооружения Украины. Возникает вопрос – будет ли ее возможная роль посредника воспринята как очередная попытка выиграть время для режима Зеленского или серьезная дипломатическая миссия»,- сказал он.
Ранее сообщалось, что одним из вариантов на мирных переговорах с Россией может быть посреднический дуэт Герхарда Шредера и Франка-Вальтера Штайнмайера. Президент России Владимир Путин также называл Шредера предпочтительным для себя переговорщиком для диалога. Собеседник НСН указал, что это неслучайно.
«Действующие официальные лица связаны определенными обязательствами и статусом, а бывшие политики как пенсионеры могут более свободно выражать свою позицию. Их в целом воспринимают легче, особенно если говорить об отношениях кризисного характера. Отношения Европы и России сейчас носят именно такой характер. Это не вчера придуманная практика, когда именно бывших лидеров государств привлекают к посредническим миссиям. Из всех немецких политических лидеров, начиная с 2000-го года наиболее конструктивные и товарищеские отношения у Владимира Путина были, конечно, со Шредером. Их объединяла личная дружба и многолетняя работа Шредера в российских компаниях. Он был председателем Совета директоров "Роснефти". Активно продвигал идеи газового сотрудничества с Россией. Реализация многих инфраструктурных проектов с такими гигантами, как Volkswagen, тоже начали еще при Шредере», - напомнил Камкин.
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что главы МИД стран Евросоюза в конце мая обсудят возможный формат контактов с Россией. Также она выступила против возможного назначения переговорщиком по России экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, назвав его «известным лоббистом российских компаний», передает «Радиоточка НСН». При этом в августе 2022 года разгорелся скандал, связанный с бизнесом мужа Каи Каллас. Согласно расследованию государственного портала ERR, холдинговая компания Арво Халлика через дочерние фирмы владела долями в организациях, которые занимались логистикой и перевозками, в том числе в России. После публикации расследования Кая Каллас публично извинялась за мужа, подчеркнув, что считает произошедшее морально неприемлемым в текущих условиях. Вскоре Халлик пообещал продать все акции связанного с Россией предприятия.
