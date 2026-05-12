В России допустили новый локдаун из-за хантавируса

В России возможен новый локдаун из-за хантавируса. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Врач-инфекционист назвала главную опасность хантавируса

Он указал на наличие свидетельств того, что в США ещё в 2025 году запатентовали вакцину от хантавируса.

«Так что всё готово. Можно снова всех сажать на карантин и устраивать локдауны», — отметил эксперт, добавив, что хантавирус очень опасен, однако потенциал его быстрого и широкого распространения невелик.

Также Никулин подчеркнул, что случаев заражений хантавирусом в РФ на сегодняшний день не зафиксировано.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что паника вокруг хантавируса раздута и потенциально способна стать обоснованием для введения энергетических ограничений в Великобритании и странах Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ИнфекцияБолезньВирус

Горячие новости

Все новости

партнеры