В России допустили новый локдаун из-за хантавируса

Он указал на наличие свидетельств того, что в США ещё в 2025 году запатентовали вакцину от хантавируса.

«Так что всё готово. Можно снова всех сажать на карантин и устраивать локдауны», — отметил эксперт, добавив, что хантавирус очень опасен, однако потенциал его быстрого и широкого распространения невелик.

Также Никулин подчеркнул, что случаев заражений хантавирусом в РФ на сегодняшний день не зафиксировано.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что паника вокруг хантавируса раздута и потенциально способна стать обоснованием для введения энергетических ограничений в Великобритании и странах Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

