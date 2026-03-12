Россиянам назвали симптомы рака желудка, как у Лерчек

По его словам, симптомами такого рака являются слабость и быстрая утомляемость, продолжительное снижение аппетита и потеря веса. Также о наличие недуга могут свидетельствовать дискомфорт и боли в верхней части живота после еды, изменение вкусовых предпочтений, чувство переполненного желудка даже после небольшой порции.

Поздние стадии появляются посредством постоянной изжоги и рвоты, трудностями с глотанием пищи, желудочными кровотечениями.

«Если появились какие-то проблемы... нужно сразу обратиться к специалисту. Он составит алгоритм обследования. В этом случае выявить рак на ранней стадии гораздо проще», - заключил Черемушкин.

