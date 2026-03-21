Россиян предупредили о риске эпидемии ожирения
При этом, по словам врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, «главными врагами людей» также можно считать кардиологические и онкологические заболевания.
Бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко объявил о риске эпидемии ожирения в стране. В связи с этим он также поддержал включение врача-диетолога в диспансеризацию. Специалисты отмечают, что ожирение — это диагноз с опасными «побочками». При этом в России также прогнозируют эпидемию сахарного диабета.
ЭПИДЕМИЯ ОЖИРЕНИЯ
Накануне академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России ожирение наравне с сахарным диабетом может стать еще одной эпидемией, так как доля россиян с избыточным весом увеличивается.
«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, еще не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке. А что такое ожирение? Это можно смело ставить знак равенство с диабетом», - отметил врач-эпидемиолог в интервью РИА Новости.
При этом, по словам Онищенко, кроме диабета и ожирения, «главными врагами людей» также можно считать кардиологические и онкологические заболевания.
До этого академик РАН поддержал включение врача-диетолога в список специалистов, которых необходимо пройти во время диспансеризации.
«Включение диетолога в диспансеризацию — лишь малая часть того, что надо сделать. В нашей стране сейчас наиболее интенсивно растет число людей с ожирением, особенно среди детей. Мы должны принципиально изменить образ жизни и мотивацию наших людей», - сказал Онищенко в пресс-центре НСН.
При этом, по словам врача-диетолога Натальи Лазуренко, не существует безопасной степени ожирения, так как за этим диагнозом всегда следуют опасные «побочки».
«Ожирение — это диагноз. Это заболевание, связанное с нарушением метаболизма, когда страдают сразу несколько важных функций, обеспечивающих гомеостаз — постоянство белкового, жирового и углеводного обмена. Легкая степень болезни — звучит достаточно странно. Если вопрос о метаболически здоровом ожирении, то это состояние, при котором при наличии избыточного веса пока не проявили себя нарушения вот этих метаболических процессов. Но, как показывает практика, ожирение не может долго быть в латентном состоянии. Рано или поздно это заболевание проявляется осложнениями, которые касаются давления, холестерина, сердца, сосудов и обмена веществ, и даже может привести к развитию сахарного диабета второго типа», - объяснила она в беседе с НСН.
ЭПИДЕМИЯ ДИАБЕТА
До этого вице-премьер Татьяна Голикова во время коллегии Роспотребнадзора рассказала, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают беспокойство. По ее словам, ситуация может превратиться в эпидемию. Голикова заметила, что во многом эта проблема связана с пищевыми привычками граждан.
В октябре 2025 года замминистра здравоохранения Евгений Камкин сообщил, что в России с сахарным диабетом борются примерно шесть миллионов человек, и с каждым годом число заболевших увеличивается. Он заметил, что это общемировая тенденция. Как заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко, если россияне не поменяют свои установки, к 2030 году каждый второй взрослый будет жить с избыточной массой тела, что является прямой дорогой в том числе к сахарному диабету, передает РИА Новости.
По словам кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Ирины Скорогудаевой, употребление быстрых углеводов с детства и отсутствие физической активности приводят к развитию сахарного диабета даже у тех, у кого нет генетической предрасположенности к возникновению этого заболевания.
«Сахарный диабет — уже давно эпидемия, статистика это подтверждает. Рост заболевания происходит не год, не два и даже не три. Это проблема, связанная со структурой питания. У нас в доступе давно быстрые углеводы — газировки, соусы, в них углеводы еще и скрытые. Я уже не говорю о том, что в целом калорийность пищи сильно выросла. Наши дети уже потребляют это с раннего возраста, подсаживаются на сладкие продукты. Второй фактор — отсутствие физической нагрузки. Углеводы, которые поступают в организм, при избытке превращаются в жиры. Дети, которые со школы страдают сахарным диабетом, еще и полные. Здесь две проблемы. Набор веса сопровождается сахарным диабетом. Дети сидят за компьютером, мы последние годы пытаемся их расшевелить, чтобы была физическая нагрузка», - отметила она в разговоре с НСН.
Эндокринолог подчеркнула, что продукты, содержащие белую муку и сахар: конфеты, выпечка и соки — главные враги здоровья человека.
«Моноуглеводы — это сахар, а это главная причина сахарного диабета. Если вы употребляете продукты с сахаром, складывается такая ситуация, что их сильно переваривать не надо, они молниеносно расщепляются. Чистый сахар и фруктоза — это самое опасное, а сюда входит и варенье, например. Мы на фруктозу почему-то не смотрим, но она в сахарном диабете играет важную роль. Продукты, содержащие белую муку и сахар — это главный враг в этом случае. Это конфеты, вся выпечка, все соки... А мы на голодный желудок это все употребляем. Организм неадекватно много выбрасывает инсулина в таком случае. Возникает порочный круг, потому что инсулина надо все больше, а чувствительность рецепторов снижается. Так и развивается сахарный диабет второго типа», - объяснила Скорогудаева в беседе с НСН.
Ранее врач-психиатр Лев Пережогин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что в России увеличилось количество людей с ожирением, которое ведет к большому числу прочих заболеваний, между тем, нарушение пищевых привычек относится к психическим расстройствам.
