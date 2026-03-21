Россиян предупредили о риске эпидемии ожирения

ЭПИДЕМИЯ ОЖИРЕНИЯ

Накануне академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России ожирение наравне с сахарным диабетом может стать еще одной эпидемией, так как доля россиян с избыточным весом увеличивается.

«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, еще не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке. А что такое ожирение? Это можно смело ставить знак равенство с диабетом», - отметил врач-эпидемиолог в интервью РИА Новости.