«Большинство представителей предприятий и организаций сообщает, что в их компаниях не проводятся и не планируются сокращения. Массовые сокращения проводятся всего в 1% компаний и планируются еще в 3%. Оптимизация численности персонала проводится в 13% организаций и планируется еще в 6%. Причем в марте 2026 года о проведении мероприятий по оптимизации численности рассказывало большее число опрошенных - 18%», - отметила собеседница НСН.

По её словам, стабилизатором настроений сегодня выступает платформенная занятость.

«Уровень безработицы по данным Росстата на март 2026 составляет 2,2%. В то же время вакансий стало меньше — это означает, что взамен работников, ушедших по собственному желанию, стали реже нанимать новых. Несмотря на изменение баланса спроса и предложения на рынке труда, соискатели в целом чувствуют себя достаточно уверенно: число согласных на неофициальное трудоустройство низкое, готовность к снижению зарплатных ожиданий незначительная, готовность к релокации среди мужчин ниже. Занятость, при которой поиск клиентов, выполнение задач и оплата происходят через цифровые платформы (приложения, сайты), такие как такси, доставка, фриланс-биржи, предоставляет альтернативные формы заработка. Это снижает страх перед потерей основного места работы», - заключила глава исследовательского центра SuperJob.