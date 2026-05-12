Уверенный соискатель: В SuperJob опровергли массовые сокращения в России
Масштабные увольнения проводятся в 1% предприятий и организаций, планируются еще в 3%, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Большинство российских компаний не планируют массовые сокращения сотрудников. Об этом в комментарии НСН рассказал глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова по итогам проведенного исследования.
РБК утверждает, что на российском рынке труда начались массовые сокращения. В 2025 году увольнения начались в каждой четвертой компании, сообщает издание со ссылкой на обзор рынка труда от консалтинговой компании Get Experts. Доля таких предприятий за два года выросла в 2,5 раза — с 10% в 2023 году до 25% в 2025. При этом попытки уволить без компенсаций часто заканчиваются исками, которые в большинстве случаев выигрывают работники. Как отмечается, бизнес после периода найма переходит к экономии, особенно в сферах IT, финтеха, консалтинга.
Однако опрос SuperJob не подтверждает такую тенденцию, отметила Голованова.
«Большинство представителей предприятий и организаций сообщает, что в их компаниях не проводятся и не планируются сокращения. Массовые сокращения проводятся всего в 1% компаний и планируются еще в 3%. Оптимизация численности персонала проводится в 13% организаций и планируется еще в 6%. Причем в марте 2026 года о проведении мероприятий по оптимизации численности рассказывало большее число опрошенных - 18%», - отметила собеседница НСН.
По её словам, стабилизатором настроений сегодня выступает платформенная занятость.
«Уровень безработицы по данным Росстата на март 2026 составляет 2,2%. В то же время вакансий стало меньше — это означает, что взамен работников, ушедших по собственному желанию, стали реже нанимать новых. Несмотря на изменение баланса спроса и предложения на рынке труда, соискатели в целом чувствуют себя достаточно уверенно: число согласных на неофициальное трудоустройство низкое, готовность к снижению зарплатных ожиданий незначительная, готовность к релокации среди мужчин ниже. Занятость, при которой поиск клиентов, выполнение задач и оплата происходят через цифровые платформы (приложения, сайты), такие как такси, доставка, фриланс-биржи, предоставляет альтернативные формы заработка. Это снижает страх перед потерей основного места работы», - заключила глава исследовательского центра SuperJob.
Как уточнили в SuperJob, независимо от того, по какому основанию увольняется работник, работодатель должен выплатить ему: заработную плату за отработанный период со всеми премиями, надбавками и доплатами, которые предусмотрены системой оплаты труда в организации; компенсацию дней неиспользованного отпуска. В отдельных случаях при увольнении, помимо основных выплат, работнику выплачивается выходное пособие. Его размер определяется в зависимости от основания увольнения.
Ранее ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, что рынок труда в России вступает в эпоху, когда всем специалистам придется постоянно повышать квалификацию, либо менять ее, чтобы удержаться на своем месте или найти новое после сокращения.
