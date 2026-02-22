СМИ: Блогер Влад А4 пытался взыскать 200 тысяч рублей с иностранцев за одежду с его лицом
Молодой российский блогер Влад А4 (Влад Бумага) через суд пытался взыскать 200 тысяч рублей с вьетнамских продавцов за торговлю одеждой с его изображением. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, речь идет об иске в отношении предпринимателя Данг Куанг Хюи. Отмечается, что в шоуруме в Башкортостане продавалось платье с брендом А4, за это блогер и собирался взыскать с иностранного бизнесмена 100 тысяч рублей.
При этом суд удовлетворил иск знаменитости лишь частично, и назначил иностранцу 20 тысяч рублей за нарушение прав на товарный знак и дизайн. Кроме того, вьетнамец должен оплатить судебные издержки и 4 тысячи рублей за госпошлину.
Канал писал, что Бумага предъявил еще один иск на 100 тысяч рублей Нгуену Ван Хынгу, который тоже живет в Башкирии. Согласно информации издания, бизнесмен продавал детские лосины с логотипом А4. Однако суд вновь снизил сумму и взыскал с вьетнамца лишь 10 тысяч рублей за использование товарных знаков блогера, и обязал бизнесмена оплатить госпошлину в 10 тысяч рублей.
Ранее Telegram‑канал «Mash» сообщил, что певица Полина Гагарина задолжала налоговой 10,6 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
