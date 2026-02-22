СМИ: Блогер Влад А4 пытался взыскать 200 тысяч рублей с иностранцев за одежду с его лицом

Молодой российский блогер Влад А4 (Влад Бумага) через суд пытался взыскать 200 тысяч рублей с вьетнамских продавцов за торговлю одеждой с его изображением. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, речь идет об иске в отношении предпринимателя Данг Куанг Хюи. Отмечается, что в шоуруме в Башкортостане продавалось платье с брендом А4, за это блогер и собирался взыскать с иностранного бизнесмена 100 тысяч рублей.